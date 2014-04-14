纽约期市：阿拉比卡咖啡期货升至近两年高位，因商业交易员买入

路透纽约/伦敦4月14日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一放量上涨，升至近两年高位，因咖啡加工商在价格跌至日内低位时买入，且数据显示商业交易员在上周价格意外上涨后买进。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)白糖期货下挫，录得两年半来最大的四日跌幅，近月合约将在周二到期。ICE原糖期货由升转跌，跌至2月28日来最低水平，因5月/7月合约价差走宽。

LIFFE和ICE可可期货小幅下跌。

指标ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收高3.85美分，或1.9%，报每磅2.0740美元。该合约周五升至2012年2月来最高的2.1090美元。成交量超过52,000口，较250日均值多超过一倍。

一美国交易商表示，阿拉比卡咖啡期货在4月11日的未平仓合约下降2.9%，至159,916口。ICE数据显示，此为2月4日来最低。

ICE在一个月前上调咖啡保证金，此为去年12月以来第七次上调保证金，因咖啡价格受忧虑巴西作物带动上升超过80%，至两年高位。

在周五收市后，美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，投机者在期货市场急升12%之际，降低其净多头头寸，令交易商意外。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯特咖啡 下跌8美元，或0.4%，收报每吨2,134美元。

Liffe-5月白糖合约 收低12.80美元，或2.9%，报每吨423.20美元，此为2月2日来最低。该合约在周二到期，且在过去四个交易日累计下挫约8%。

ICE-5月原糖期货 收跌0.21美分，或1.3%，报每磅16.59美分。

ICE-7月可可合约 收低3美元，或0.1%，报每吨2,996美元。Liffe-7月可可合约 收低6英镑，或0.3%，报每磅1,878英镑。(完)

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