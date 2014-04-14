纽约期市：阿拉比卡咖啡期货升至近两年高位，因商业交易员买入

南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约/伦敦4月14日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一放量上涨，升至近两年高位，因咖啡加工商在价格跌至日内低位时买入，且数据显示商业交易员在上周价格意外上涨后买进。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)白糖期货下挫，录得两年半来最大的四日跌幅，近月合约将在周二到期。ICE原糖期货由升转跌，跌至2月28日来最低水平，因5月/7月合约价差走宽。
LIFFE和ICE可可期货小幅下跌。
指标ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收高3.85美分，或1.9%，报每磅2.0740美元。该合约周五升至2012年2月来最高的2.1090美元。成交量超过52,000口，较250日均值多超过一倍。
一美国交易商表示，阿拉比卡咖啡期货在4月11日的未平仓合约下降2.9%，至159,916口。ICE数据显示，此为2月4日来最低。
ICE在一个月前上调咖啡保证金，此为去年12月以来第七次上调保证金，因咖啡价格受忧虑巴西作物带动上升超过80%，至两年高位。
在周五收市后，美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，投机者在期货市场急升12%之际，降低其净多头头寸，令交易商意外。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯特咖啡 下跌8美元，或0.4%，收报每吨2,134美元。
Liffe-5月白糖合约 收低12.80美元，或2.9%，报每吨423.20美元，此为2月2日来最低。该合约在周二到期，且在过去四个交易日累计下挫约8%。
ICE-5月原糖期货 收跌0.21美分，或1.3%，报每磅16.59美分。
ICE-7月可可合约 收低3美元，或0.1%，报每吨2,996美元。Liffe-7月可可合约 收低6英镑，或0.3%，报每磅1,878英镑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM