芝加哥期市：CBOT大豆收高，因技术性买入

南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月14日 - 美国大豆期货周一收高，交易商表示，因小麦和玉米上涨，且近月5月大豆合约留守在关键技术支撑位14.60美元上方，引发技术性买入。
新作大豆合约升幅受限，因预期美国播种可能被推迟，将促使农夫将一些原本计划种植玉米的农田改为种植大豆。
豆粕的单日百分比升幅在大豆市场中最大。豆油收高，但5月豆油合约仍留守在上日交投区间内。
在美国全国油籽加工商协会(NOPA)周二公布3月压榨数据前，分析师预期，美国大豆压榨量为1.461亿蒲式耳，较2月上升3%。
分析师平均预期，NOPA的3月豆油库存为19.17亿磅，多于2月的18.93亿磅。
美国农业部(USDA)表示，最新一周出口检验美国大豆26.7939万吨，低于32.5-42.5万吨的预估区间。
5月大豆期货合约 升13-1/4美分，结算价报每蒲式耳14.76-1/4美元。
5月豆粕合约 收涨6.2美元，报每短吨479.1美元。5月豆油合约 升0.16美分，报42.26美分。
今日CBOT大豆预估成交量为203,208口，豆粕为75,326口，豆油为73,517口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM