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市场报道 | 2014年 4月 15日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收高，因技术性买入

路透4月14日 - 美国大豆期货周一收高，交易商表示，因小麦和玉米上涨，且近月5月大豆合约留守在关键技术支撑位14.60美元上方，引发技术性买入。

新作大豆合约升幅受限，因预期美国播种可能被推迟，将促使农夫将一些原本计划种植玉米的农田改为种植大豆。

豆粕的单日百分比升幅在大豆市场中最大。豆油收高，但5月豆油合约仍留守在上日交投区间内。

在美国全国油籽加工商协会(NOPA)周二公布3月压榨数据前，分析师预期，美国大豆压榨量为1.461亿蒲式耳，较2月上升3%。

分析师平均预期，NOPA的3月豆油库存为19.17亿磅，多于2月的18.93亿磅。

美国农业部(USDA)表示，最新一周出口检验美国大豆26.7939万吨，低于32.5-42.5万吨的预估区间。

5月大豆期货合约 升13-1/4美分，结算价报每蒲式耳14.76-1/4美元。

5月豆粕合约 收涨6.2美元，报每短吨479.1美元。5月豆油合约 升0.16美分，报42.26美分。

今日CBOT大豆预估成交量为203,208口，豆粕为75,326口，豆油为73,517口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 母红)
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