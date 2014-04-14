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市场报道 | 2014年 4月 15日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦急升，因黑海局势紧张和美国小麦面临冻伤威胁

路透4月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一大涨2.8%，为三周来最大单日升幅，交易商说，因黑海地区再次发生动乱，加之忧虑美国大平原南部的小麦将被冻伤。

小麦上涨，因乌克兰政府和支持俄罗斯的分离主义者的暴力冲突升级，且周末俄罗斯战斗机多次低飞，近距离飞过在黑海地区的美国军舰。

美国气象局(NWS)对周二早上对俄克拉荷马州西部和德州北部部份地区发出坚冻警报。气温预期将跌至华氏25-29度，可能冻伤一些小麦。

分析师预期，美国政府报告将显示最新一周小麦生长状况稳定。分析师预期，最新一周小麦生长优良率较之前一周将上升1-2%至下跌1-2%。美国农业部(USDA)称，之前一周的冬麦生长优良率为35%。

美国农业部(USDA)表示，最新一周出口检验美国小麦68.3544万吨，高于45-55万吨的市场预估区间。

5月小麦收升18-1/2美分，收报6.78-3/4美元。

今日CBOT小麦预估成交量为149,124口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 母红)
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