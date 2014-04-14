芝加哥期市：CBOT小麦急升，因黑海局势紧张和美国小麦面临冻伤威胁

欧元债市：欧元区公债收益率攀升，消息称ECB将在6月微调政策措辞
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一大涨2.8%，为三周来最大单日升幅，交易商说，因黑海地区再次发生动乱，加之忧虑美国大平原南部的小麦将被冻伤。
小麦上涨，因乌克兰政府和支持俄罗斯的分离主义者的暴力冲突升级，且周末俄罗斯战斗机多次低飞，近距离飞过在黑海地区的美国军舰。
美国气象局(NWS)对周二早上对俄克拉荷马州西部和德州北部部份地区发出坚冻警报。气温预期将跌至华氏25-29度，可能冻伤一些小麦。
分析师预期，美国政府报告将显示最新一周小麦生长状况稳定。分析师预期，最新一周小麦生长优良率较之前一周将上升1-2%至下跌1-2%。美国农业部(USDA)称，之前一周的冬麦生长优良率为35%。
美国农业部(USDA)表示，最新一周出口检验美国小麦68.3544万吨，高于45-55万吨的市场预估区间。
5月小麦收升18-1/2美分，收报6.78-3/4美元。
今日CBOT小麦预估成交量为149,124口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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