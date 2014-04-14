全球金市：金价因乌克兰紧张局势重燃而上涨，钯金跳升

* 分离主义者动乱在乌克兰蔓延，提供金价

* 美国准备加大对俄罗斯制裁力度

* 钯金升穿800美元，因忧虑对俄罗斯的制裁将影响钯金供应

路透纽约/伦敦4月14日 - 金价周一升至三周高位，因乌克兰国内矛盾升级，令投资人再度担忧该国局势，遂增持黄金对冲风险，而供应忧虑令钯金价格升至两年半峰值。

黄金的避险吸引力加强，因乌克兰政府和支持俄罗斯的分离主义者的暴力冲突升级，且周末俄罗斯战斗机多次低飞，近距离飞过在黑海地区的美国军舰。

黄金和美国股市一起上涨，标普500指数上升，因花旗集团获利强劲，带动股市在上周大跌后反弹。

分析师表示，对美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来升息将采取谨慎态度的预期和美国股市前景的不确定性提振黄金买盘。

“我认为，目前在投资组合中增加一些黄金头寸避险的必要性比以往任何时候都大，”RJ O'Brien高级商品经纪Phillip Streible说，“许多人目前不是很信赖股市。”

1808 GMT，现货金 涨0.7%，报每盎司1,327.10美元，稍早触及3月24日来最高的1,330.90美元。

美国6月期金 收涨8.50美元，结算价报每盎司1,327.60美元。

路透初步数据显示，成交量较30日均值低大约50%。

现货钯金 升1.2%，报809.75美元，连涨第五日。

钯金盘中触及2011年8月来最高的816.10美元，因美国可能向全球最大钯金生产国俄罗斯实施新制裁，以及南非矿场工人罢工久拖不决，令市场的供应忧虑不断升温。

现货铂金 升0.7%，报1,460.40美元，稍早触及约一个月最高1,469.90美元。现货银 小升1美分，报每盎司19.96美元。

--------------------------1808GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1327.50 8.50 0.6 1318.70 1331.40 91,128 COMEX白银期货 20.010 0.064 0.3 19.720 20.140 33,298 COMEX铂金期货 1467.40 4.80 0.3 1459.50 1471.50 5,302 COMEX钯金期货 811.50 4.70 0.6 807.10 817.00 5,435 现货金 1327.10 9.13 0.7 1319.60 1330.90 现货银 19.960 0.010 0.1 19.760 20.130 现货铂金 1460.40 10.30 0.7 1462.40 1469.90 现货钯金 809.75 9.35 1.2 809.90 816.10(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化