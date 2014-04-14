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货币新闻 | 2014年 4月 15日 星期二 04:06 BJT

USDA报告：截至4月14日当周美国作物生长报告摘要(表)

路透4月14日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 04/13/14 04/06/14 04/13/13 五年均值

冬麦生长状况 - 优 4 5 5 -- - 良 30 30 31 -- - 普通 34 36 33 -- - 差 20 19 19 -- - 很差 12 10 12 -- 玉米种植率 3 -- 2 6 棉花种植率 　　　　　　8 6 8 9 水稻种植率　　　　　　　25 15 22 31 水稻出苗率　　　　　　　9 -- 12 12 冬麦抽穗率　　　　　　　5 -- 4 -- 春麦种植率 　　　　　 6 -- 5 -- (完)　

(编译 母红；审校 李军)
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