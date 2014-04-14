USDA报告：截至4月14日当周美国作物生长报告摘要(表)

欧元债市：欧元区公债收益率攀升，消息称ECB将在6月微调政策措辞
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月14日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 04/13/14 04/06/14 04/13/13 五年均值
冬麦生长状况 - 优 4 5 5 -- - 良 30 30 31 -- - 普通 34 36 33 -- - 差 20 19 19 -- - 很差 12 10 12 -- 玉米种植率 3 -- 2 6 棉花种植率 8 6 8 9 水稻种植率 25 15 22 31 水稻出苗率 9 -- 12 12 冬麦抽穗率 5 -- 4 -- 春麦种植率 6 -- 5 -- (完)
(编译 母红；审校 李军)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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