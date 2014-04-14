国际油市：布兰特原油期价上涨逾1.5美元，因乌克兰局势忧虑加剧

* 强劲的美国零售销售数据支撑油价

* 尼日利亚暴力冲突令对原油供应的忧虑加重

* 中国需求前景被视为对油价不利

路透纽约4月14日 - 布兰特原油周一上涨超过1.5美元，因乌克兰紧张局势升级，而美国原油价格温和上涨，因良好的零售销售数据表明美国经济开始反弹。

乌克兰的暴力冲突升级，西方国家周一同意就俄罗斯对乌克兰的行动扩大对俄制裁，将资产冻结和拒发签证的人数增加。

布兰特原油上涨约2美元，之前美国国防部表示，周末一部俄罗斯战斗机多次低飞，近距离飞过在黑海地区的美国军舰。

在乌克兰，支持俄罗斯的分离主义者占据乌克兰东部更多的政府大楼，而另一反政府组织袭击一处警察总部。

美国3月零售销售增幅为一年半最大，明确显示美国经济正逐步摆脱严冬的桎梏。 该数据支撑美国原油。

全球油市的涨幅受限，因利比亚将逐步重开多个自去年7月以来被政府反对派封锁的油港。

布兰特原油 上涨1.74美元，收报每桶109.07美元，升穿50日、100日和200日移动均线切入位108.04美元、108.54美元和108.96美元。

美国原油 上涨0.31美元，收报每桶104.05美元，但在盘后交易中转至平盘下方，因股市缩减升幅。

布兰特原油较美国原油溢价周一走宽至5.34美元，周五升水收窄至9月20日来最窄的3.28美元。

尼日利亚阿布贾郊区一个拥挤的巴士站在周一早上上班高峰发生炸弹爆炸，造成71人死亡，令投资人担忧伊斯兰教激进分子的暴乱将会蔓延。

投资人等待中国经济增长数据出炉。

路透调查显示，分析师预期中国第一季经济成长将放缓至7.3%，将是五年来最慢增速，去年第四季为成长7.7%。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻