加拿大股市：上升，因资源股上涨和美国零售数据良好

欧元债市：欧元区公债收益率攀升，消息称ECB将在6月微调政策措辞
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透多伦多4月14日 - 加拿大主要股指周一从上周頽势中反弹，因忧虑乌克兰局势动荡，带动资源类股上涨，且数据显示美国3月零售销售反弹。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数的10大类股中有五种收高，周五该指数下跌至两年最低，因担忧美国科技股的估值过高。
BMO Asset Management首席投资长Paul Taylor说，“今日市场基调有所改善，且数据提供支撑。”
周一美国公布的3月零售销售增幅为一年半最大，明确显示美国经济正逐步摆脱严冬的桎梏。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨26.74点，或0.19%，报14,284.43点。
资源股领升，因乌克兰政府和支持俄罗斯的分离主义者的暴力冲突升级，令对乌克兰危机可能失控的忧虑加重，投资人青睐避险的投资。
黄金价格触及三周高位，带动TSX材料指数上涨1%。
能源股攀升0.4%，受助于油价上涨。(完)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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