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市场报道 | 2014年 4月 15日 星期二 05:38 BJT

加拿大股市：上升，因资源股上涨和美国零售数据良好

路透多伦多4月14日 - 加拿大主要股指周一从上周頽势中反弹，因忧虑乌克兰局势动荡，带动资源类股上涨，且数据显示美国3月零售销售反弹。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数的10大类股中有五种收高，周五该指数下跌至两年最低，因担忧美国科技股的估值过高。

BMO Asset Management首席投资长Paul Taylor说，“今日市场基调有所改善，且数据提供支撑。”

周一美国公布的3月零售销售增幅为一年半最大，明确显示美国经济正逐步摆脱严冬的桎梏。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨26.74点，或0.19%，报14,284.43点。

资源股领升，因乌克兰政府和支持俄罗斯的分离主义者的暴力冲突升级，令对乌克兰危机可能失控的忧虑加重，投资人青睐避险的投资。

黄金价格触及三周高位，带动TSX材料指数上涨1%。

能源股攀升0.4%，受助于油价上涨。(完)
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