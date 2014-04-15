美国数据：4月NAHB房屋市场指数上升至47，3月为被下修至46

路透纽约4月15日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周二公布的数据显示，美国4月住宅建筑商信心小幅增长，但仍然较为疲弱，因建筑商仍然忧虑买家面临艰难的信贷状况，以及建筑用地和劳工供应紧张。

NAHB在声明中表示，4月NAHB/富国房屋市场指数小升至47，分析师的预估为50，3月为被下修至46。

读数低于50表示认为市况惨淡的建筑商人数多于认为市场状况良好的建筑商人数。4月读数是连续第三个月在50以下。

“建筑商信心在过去三个月一直没有起色，”NAHB主席Kevin Kelly说，“展望未来，当春季房屋购买季节全面展开和需求上升，建筑商预计未来几个月的销售前景会出现改善。(完)