美国数据：4月NAHB房屋市场指数上升至47，3月为被下修至46

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月15日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周二公布的数据显示，美国4月住宅建筑商信心小幅增长，但仍然较为疲弱，因建筑商仍然忧虑买家面临艰难的信贷状况，以及建筑用地和劳工供应紧张。
NAHB在声明中表示，4月NAHB/富国房屋市场指数小升至47，分析师的预估为50，3月为被下修至46。
读数低于50表示认为市况惨淡的建筑商人数多于认为市场状况良好的建筑商人数。4月读数是连续第三个月在50以下。
“建筑商信心在过去三个月一直没有起色，”NAHB主席Kevin Kelly说，“展望未来，当春季房屋购买季节全面展开和需求上升，建筑商预计未来几个月的销售前景会出现改善。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。