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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 06:10 BJT

《日本重要政经日程》--4月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)

--财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明在内阁府会议后举行记者会

0030 - 日本原子能工业论坛

0130 - 标售五年期公债

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 龚芳)
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