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市场报道 | 2014年 4月 15日 星期二 07:06 BJT

****欧洲经济指标预测--4月15日-4月22日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
     
    
 
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值      前值
 
    4月14日当周
    
    4月15日(二)
    0715   瑞士生产者/进口物价(较前月)           　       3月        持平        -0.4%
                          (较上年同期)                               -0.8%       -0.8%    
    0830   英国CPI(较前月)                                3月        +0.2%       +0.5%
               　 (较上年同期)                                       +1.6%       +1.7%
               零售物价指数(RPI)(较前月)                             +0.3%       +0.6%
                            (较上年同期)                             +2.5%       +2.7%
               扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                 +0.3%       +0.7%
                                        (较上年同期)                 +2.5%       +2.7%
               PPI投入指数(较前月)                                   -0.2%       -0.4%
                      (较上年同期)                                   -6.1%       -5.7%
               PPI产出指数(较前月)                                   +0.1%        持平
                       (较上年同期)                                  +0.3%       +0.5%
               PPI核心产出指数(较前月)                               +0.1%       +0.1%
                          (较上年同期)                               +0.9%       +1.1%
    0900   欧元区贸易收支(亿欧元)                          2月         --        顺差9
    0900   德国ZEW经济景气判断指数                         4月        45.0        46.6
                          现况指数                                    51.8        51.3          
                                              
  
    4月16日(三)  
    0800  意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                      2月        --    顺差12.62
                  全球贸易收支(亿欧元)                                 --     顺差3.65
    0830  英国请领失业金人数(万人)                          3月     减少3     减少3.46
          英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至2月三个月       7.1%        7.2% 
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                     +1.8%       +1.4%
                            (不包括奖金)(较上年)                     +1.7%       +1.3%  
    0900  欧元区通胀率(较前月)                          3月终值      +1.0%       +0.3%
                  (较上年同期)                                       +0.5%       +0.5%
    0900  瑞士ZEW投资者信心指数                             4月       --          19.0 
    
    4月17日(四)
    0600   德国生产者物价指数(PPI)(较上月)                  3月       持平        持平       
                              (较上年同期)                           -0.7%       -0.9%  
    
    4月18日(五)
    0900   意大利工业订单(较前月)(经季节调整)               2月        --       +4.8%
                  工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                   --       +2.6%
           意大利工业销售(较前月)(经季节调整)               2月        --       +1.2%
                  工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                   --       +3.0%  
    0900   意大利薪资指数(较上月)                           3月        --       +0.1%
                     (较上年同期)                                      --       +1.4%  
    
     
   4月21日当周
    
   4月21日(一)   
    
   暂无重要经济指标公布。 
    
   4月22日(二)
   1400   欧元区消费者信心指数                              4月       --        负9.3(完)
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