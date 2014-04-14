欧洲经济指标预测--4月15日-4月22日****

欧元债市：欧元区公债收益率攀升，消息称ECB将在6月微调政策措辞
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月14日当周 4月15日(二) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 3月 持平 -0.4% (较上年同期) -0.8% -0.8% 0830 英国CPI(较前月) 3月 +0.2% +0.5% (较上年同期) +1.6% +1.7% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.3% +0.6% (较上年同期) +2.5% +2.7% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.3% +0.7% (较上年同期) +2.5% +2.7% PPI投入指数(较前月) -0.2% -0.4% (较上年同期) -6.1% -5.7% PPI产出指数(较前月) +0.1% 持平 (较上年同期) +0.3% +0.5% PPI核心产出指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.9% +1.1% 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 2月 -- 顺差9 0900 德国ZEW经济景气判断指数 4月 45.0 46.6 现况指数 51.8 51.3 4月16日(三) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 2月 -- 顺差12.62 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差3.65 0830 英国请领失业金人数(万人) 3月 减少3 减少3.46 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至2月三个月 7.1% 7.2% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) +1.8% +1.4% (不包括奖金)(较上年) +1.7% +1.3% 0900 欧元区通胀率(较前月) 3月终值 +1.0% +0.3% (较上年同期) +0.5% +0.5% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 4月 -- 19.0 4月17日(四) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 3月 持平 持平 (较上年同期) -0.7% -0.9% 4月18日(五) 0900 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 2月 -- +4.8% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- +2.6% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 2月 -- +1.2% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- +3.0% 0900 意大利薪资指数(较上月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.4% 4月21日当周 4月21日(一) 暂无重要经济指标公布。 4月22日(二) 1400 欧元区消费者信心指数 4月 -- 负9.3(完)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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