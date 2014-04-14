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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 06:18 BJT

****日韩经济指标预测--4月15日-4月22日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
  
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段      预估值      前值 
    4月14日当周

    4月15日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    4月16日(三)
    0430  日本工业生产修正值(较前月)                   2月           --       -2.3%
              产能利用率指数(较前月)                                 --       +5.9%
    2100  韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)              3月           --        持平
                               (较上年同期)                          --       -0.9%
    2330  日本路透短观调查制造业景气判断指数           4月           --        正18
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                    前周           --   卖超3,805
          外资投资日本股票(亿日圆)                                   --   买超2,236
    
    4月17日(四)
    0500  日本消费者信心指数                           3月           --        38.3
    
    4月18日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段      预估值      前值
    4月21日当周
        
    4月20日(日)
    2350  日本出口(较上年同期)                   　　  3月           --       +9.8% 
              进口(较上年同期)                    　　               --       +9.0%
              贸易收支(亿日圆)                    　　               --   逆差8,003
    
    4月21日(一)
    暂无重要经济数据公布。  
    
    4月22日(二)
    暂无重要经济数据公布。   (完)
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