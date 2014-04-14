《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月14日

欧元债市：欧元区公债收益率攀升，消息称ECB将在6月微调政策措辞
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 52.43 -0.03 -0.06 2947021
搜狐 59.47 -0.04 -0.07 844884
网易 69.15 +0.93 +1.36 589072
百度 153.76 +4.02 +2.68 3772161
台湾
台湾积体电路 20.26 +0.37 +1.86 2532605
联电 2.09 -0.02 -0.95 466275
日月光 5.56 +0.05 +0.91 91579
矽品精密 6.85 +0.03 +0.44 284603
和信超媒体 1.23 -0.01 -0.81 273379
友达 3.86 -0.04 -1.03 220110
中华电信 31.15 +0.03 +0.10 12707
台湾国际航电 55.11 +0.25 +0.46 1033633
香港
中国移动 47.43 -0.33 -0.69 196005
中国联通 13.81 +0.04 +0.29 75242
中国电信 45.42 -0.11 -0.24 8007
中芯国际 3.85 +0.03 +0.79 35466
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 0
(完)
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路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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