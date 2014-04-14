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货币新闻 | 2014年 4月 15日 星期二 06:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月14日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 52.43 -0.03 -0.06 2947021

搜狐 59.47 -0.04 -0.07 844884

网易 69.15 +0.93 +1.36 589072

百度 153.76 +4.02 +2.68 3772161

台湾

台湾积体电路 20.26 +0.37 +1.86 2532605

联电 2.09 -0.02 -0.95 466275

日月光 5.56 +0.05 +0.91 91579

矽品精密 6.85 +0.03 +0.44 284603

和信超媒体 1.23 -0.01 -0.81 273379

友达 3.86 -0.04 -1.03 220110

中华电信 31.15 +0.03 +0.10 12707

台湾国际航电 55.11 +0.25 +0.46 1033633

香港

中国移动 47.43 -0.33 -0.69 196005

中国联通 13.81 +0.04 +0.29 75242

中国电信 45.42 -0.11 -0.24 8007

中芯国际 3.85 +0.03 +0.79 35466

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 0

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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