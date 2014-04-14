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货币新闻 | 2014年 4月 15日 星期二 06:58 BJT

东欧情势：俄总统普京与美总统奥巴马通话，否认插手乌克兰事务

“总统普京呼吁奥巴马尽最大可能来阻止乌克兰发生动武和流血事件。”

普京对奥巴马称，有关俄罗斯干预乌克兰的报导是基于错误的信息。他说，乌克兰政府应该把重点放在团结全国所有地区共同制定出新宪法上。

声明称，双方同意在4月17日日内瓦举行乌克兰问题会谈前继续进行外交斡旋。(完) (编译 徐文焰/侯向明； 审校 许娜)
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