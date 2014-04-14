东欧情势：奥巴马称希望以外交途径解决危机，指责俄罗斯行为没有帮助

欧元债市：欧元区公债收益率攀升，消息称ECB将在6月微调政策措辞
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透华盛顿4月14日 - 美国总统奥巴马周一对俄罗斯总统普京表示，美国倾向于通过外交途径解决乌克兰危机，但指责俄罗斯采取了“无益于”外交解决的行动。
“总统明确指出，我们更愿意通过外交途径解决问题，但俄罗斯的行动既与之不符，也没有帮助，”一名高级政府官员谈及两国领导人的通话时称。
这名官员表示，奥巴马对普京称，乌克兰政府已经提出了“实际方案”来解决把权力分散至地方政府的问题。
“这是乌克兰自己决定的事情，”该官员称。“我们一直并将继续支持一个有包容性的进程。”
这名官员称，奥巴马应普京的要求进行了通话，并进行了“坦率和直接的”交谈。(完)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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