东欧情势：奥巴马称希望以外交途径解决危机，指责俄罗斯行为没有帮助

路透华盛顿4月14日 - 美国总统奥巴马周一对俄罗斯总统普京表示，美国倾向于通过外交途径解决乌克兰危机，但指责俄罗斯采取了“无益于”外交解决的行动。

“总统明确指出，我们更愿意通过外交途径解决问题，但俄罗斯的行动既与之不符，也没有帮助，”一名高级政府官员谈及两国领导人的通话时称。

这名官员表示，奥巴马对普京称，乌克兰政府已经提出了“实际方案”来解决把权力分散至地方政府的问题。

“这是乌克兰自己决定的事情，”该官员称。“我们一直并将继续支持一个有包容性的进程。”