《综述》分离主义者对乌克兰东部的控制加强，欧盟同意扩大对俄制裁

欧元债市：欧元区公债收益率攀升，消息称ECB将在6月微调政策措辞
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
夏伟林稍后宣布，欧盟外长们同意扩大针对俄罗斯人的制裁名单，禁止他们到访欧盟或在欧盟做生意。夏伟林说，首先将公布一个新的制裁名单。
华盛顿亦计划扩大其制裁名单。俄罗斯迄今未予理会制裁措施。
俄罗斯称其有权出手干预以保护乌克兰境内俄语系的人民，并认为在乌克兰东部的这些人面临着讲乌克兰语的“法西斯主义者”的威胁。北约表示，俄罗斯派遣了数以万计的部队聚集在边境，有能力在数日内控制乌克兰东部。
俄罗斯股市和卢布周一大幅下挫，说明市场担心俄罗斯可能进一步以军事干预乌克兰，以及西方国家会对俄罗斯实施更多制裁。
基辅亦面临着经济的混乱。乌克兰央行将隔夜利率几乎上调了一倍，自7.50%上调至14.50%。乌克兰货币格里夫纳兑美元今年已下挫38%。
莫斯科迄今基本未理会制裁举措。美国和欧盟的这些制裁举措只是明确针对数量有限的一些人，旨在避免更广泛的经济损害。(完) (编译 徐文焰/郑茵/侯向明； 审校 龚芳/孙茉莉/张若琪)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选