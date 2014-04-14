《综述》分离主义者对乌克兰东部的控制加强，欧盟同意扩大对俄制裁

夏伟林稍后宣布，欧盟外长们同意扩大针对俄罗斯人的制裁名单，禁止他们到访欧盟或在欧盟做生意。夏伟林说，首先将公布一个新的制裁名单。

华盛顿亦计划扩大其制裁名单。俄罗斯迄今未予理会制裁措施。

俄罗斯称其有权出手干预以保护乌克兰境内俄语系的人民，并认为在乌克兰东部的这些人面临着讲乌克兰语的“法西斯主义者”的威胁。北约表示，俄罗斯派遣了数以万计的部队聚集在边境，有能力在数日内控制乌克兰东部。

俄罗斯股市和卢布周一大幅下挫，说明市场担心俄罗斯可能进一步以军事干预乌克兰，以及西方国家会对俄罗斯实施更多制裁。

基辅亦面临着经济的混乱。乌克兰央行将隔夜利率几乎上调了一倍，自7.50%上调至14.50%。乌克兰货币格里夫纳兑美元今年已下挫38%。