更正-《综述》分离主义者对乌克兰东部的控制加强，欧盟同意扩大对俄制裁

(更正：因译文有误，正文第一段应为“俄罗斯追随者”，而非“俄罗斯党派”)

* 乌克兰代总统威胁大规模动用军事力量镇压反叛者

* 反叛者对放下武器的要求置之不理，在乌克兰东部城市发动新的攻击

* 欧盟将扩大制裁范围

* 俄罗斯股市和卢布汇率大幅下挫

路透斯拉夫扬斯克/顿涅茨克4月14日 - 全副武装的亲俄罗斯分离主义者周一在乌克兰东部攻占了更多建筑物，扩大了控制范围。此前乌克兰政府威胁对其发动军事打击却未能兑现，让俄罗斯追随者的行动基本上畅行无阻。

欧洲国家外长同意扩大对俄罗斯的制裁范围，白宫也表示，美国政府正考虑让俄罗斯承受更大“代价”的方式。乌克兰政府和西方国家指责俄罗斯阴谋分裂乌克兰。

在斯拉夫扬斯克的反叛者呼吁俄罗斯总统普京提供帮助。此前当局宣称将采取“反恐”行动，却未付诸实际行动。

乌克兰临时总统Oleksander Turchinov周一表示，对反叛者的打击仍将进行。不过他解除了负责该行动的国家安全主管的职务，说明乌克兰政府内部也存在不和。

据拍摄到相关画面的电视记者Maksim Dondyuk称，乌克兰一支由两辆坦克和20多辆满载空降部队的武装兵员运输车的军队，周一晚间出现在斯拉夫扬斯克西北约70公里(50英哩)处。这可能是乌克兰政府部署军队的最初迹象之一。

在顿涅茨克，隐藏在行政大楼的叛乱分子表示，计划控制基础设施和国家电力系统。他们已宣布成立独立的“顿涅茨克人民共和国”，并希望普京在他们遭受攻击时提供保护。

叛乱分子还另外占领了东部其它州约10个城镇的大楼，这些州是乌克兰的重工业基地。

为了从根本上否定叛乱分子的要求，Turchinov坚持将以全国性全民公投的方式决定乌克兰未来的国家型态。亲俄罗斯分离主义者则要求各个地区分别举行公投，基辅方面称这样做是违法的。

基辅表示，分离分子由俄罗斯组织，意在重演克里米亚上月脱乌入俄一幕。

俄方称这些武装人员都是当地人，完全按照他们自己的意愿行事。而西方官员则认为，这次骚乱的组织过于周密，不可能是完全自发的行为，而且与俄罗斯在克里米亚导演的行动有太多相似之处。

“我认为俄罗斯否认介入的说辞没有丝毫的可信性，”英国外交及联邦事务大臣夏伟林在与欧盟其它国家外长会晤前表示。

夏伟林稍后宣布，欧盟外长们同意扩大针对俄罗斯人的制裁名单，禁止他们到访欧盟或在欧盟做生意。夏伟林说，首先将公布一个新的制裁名单。

华盛顿亦计划扩大其制裁名单。俄罗斯迄今未予理会制裁措施。

俄罗斯称其有权出手干预以保护乌克兰境内俄语系的人民，并认为在乌克兰东部的这些人面临着讲乌克兰语的“法西斯主义者”的威胁。北约表示，俄罗斯派遣了数以万计的部队聚集在边境，有能力在数日内控制乌克兰东部。

俄罗斯股市和卢布周一大幅下挫，说明市场担心俄罗斯可能进一步以军事干预乌克兰，以及西方国家会对俄罗斯实施更多制裁。

基辅亦面临着经济的混乱。乌克兰央行将隔夜利率几乎上调了一倍，自7.50%上调至14.50%。乌克兰货币格里夫纳兑美元今年已下挫38%。