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市场报道 | 2014年 4月 15日 星期二 06:51 BJT

《汇市简讯》欧元/美元回落后将测试主要支撑位

路透4月15日 - 2243GMT

* 欧元/美元昨日大幅回落，将测试1.3800/15附近的重要支撑位

* 若收盘低于该点位，则表明空头势力强大

* 50日移动均线切入位在1.377

* 上行趋势仍然完好，回落将是做多的机会

* 未来几周目标在1.409

* 技术图表：link.reuters.com/wej58v
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