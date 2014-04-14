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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 07:02 BJT

《汇市简讯》澳元表现突出，交叉盘走势提供支撑

2250 GMT

* 澳元是周一表现最好的币种，得益于交叉盘中买入澳元

* 欧元/澳元买盘显示出，两地央行不同的政策预期支撑澳元

* 澳元/日圆需求也是因美国股市上涨支撑风险偏好

* 澳元/美元阻力位在0.9460/65，据称0.9470上方有一些停止单

* 澳元的焦点在澳洲央行会议记录，预计不会有意外(完)

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