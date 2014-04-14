美国经济：消费者3月对就业市场看法更趋乐观--纽约联储调查

路透纽约4月14日 - 美国纽约联邦储备银行周一公布的一份调查显示，上月美国消费者对就业市场的信心增强，特别是年轻就业者认为，如果他们丢掉现在的工作，重新就业的机会增大了。

调查发现，3月消费者认为，如果现在失业，找到新工作的平均几率为48.95%，高于2月时认为的46.1%，差不多追平1月时的48.98%。1月水平为去年6月以来最高。

40岁以下的就业者最为乐观。这一部分人当中，认为找到工作的可能性为60.38%，为去年6月纽约联储开始收集此项数据以来最高。

其它年龄段的就业者也认为形势大好，不过最高年龄段仍然认为，如果失业，重新就业的可能性较低。

40-60岁年龄段的就业者认为，找到新工作的可能性为45.52%，较2月时的43.49%上升。60岁以上受访者认为这种可能性只有30.39%，不过还是高于2月时的纪录低点25.4%。

纽约联储从1月开始公布全国消费者调查结果。该行还向消费者询问对于通胀、家庭财务以及薪资的看法。系列调查的完整数据详见： here#main (完)