美国经济：消费者3月对就业市场看法更趋乐观--纽约联储调查

欧元债市：欧元区公债收益率攀升，消息称ECB将在6月微调政策措辞
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透纽约4月14日 - 美国纽约联邦储备银行周一公布的一份调查显示，上月美国消费者对就业市场的信心增强，特别是年轻就业者认为，如果他们丢掉现在的工作，重新就业的机会增大了。
调查发现，3月消费者认为，如果现在失业，找到新工作的平均几率为48.95%，高于2月时认为的46.1%，差不多追平1月时的48.98%。1月水平为去年6月以来最高。
40岁以下的就业者最为乐观。这一部分人当中，认为找到工作的可能性为60.38%，为去年6月纽约联储开始收集此项数据以来最高。
其它年龄段的就业者也认为形势大好，不过最高年龄段仍然认为，如果失业，重新就业的可能性较低。
40-60岁年龄段的就业者认为，找到新工作的可能性为45.52%，较2月时的43.49%上升。60岁以上受访者认为这种可能性只有30.39%，不过还是高于2月时的纪录低点25.4%。
纽约联储从1月开始公布全国消费者调查结果。该行还向消费者询问对于通胀、家庭财务以及薪资的看法。系列调查的完整数据详见： here#main (完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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