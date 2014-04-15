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市场报道 | 2014年 4月 15日 星期二 08:09 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--4月15日-4月22日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

    4月14日当周
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值       前值
    
    4月15日(二)
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             4月12日当周         --       +1.5%
    1230  美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                    3月        +0.1%      +0.1%
                　　　　　　　　 (较上年同期)                           +1.4%      +1.1%
              扣除食品和能源CPI(较前月)                                 +0.1%      +0.1%
                            (较上年同期)                                +1.6%      +1.6%
              每周平均实质所得                                            --        持平
    1230  美国纽约联邦储备银行制造业指数                     4月         8.00       5.61
    1230  加拿大制造业销售(较前月)                           2月        +1.0%      +1.5%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           4月12日当周          --      +2.9%
    1300  美国整体资本净流动(亿美元)                         2月           --  净流入830
    1400  美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数           4月           50         47
    
    4月16日(三)
    1100  美国抵押贷款市场指数                         4月11日当周         --      351.0
              再融资指数                                                   --    1,322.9
    1230  美国房屋开工年率(万户)                             3月         97.3       90.7
              建筑许可年率(万户)                                        100.8      101.4
    1315  美国工业生产(较前月)                               3月        +0.5%      +0.6%
              制造业产出(较前月)                                        +0.5%      +0.9%
              产能利用率                                                78.7%      78.4%
    1400  加拿大央行公布利率决定                             --          1.0%       1.0%
    
    4月17日(四)
    1230  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                  3月        +0.4%      +0.8%
                             (较上年同期)                               +1.4%      +1.1%
                央行核心CPI(较前月)                                     +0.3%      +0.7%
                           (较上年同期)                                 +1.3%      +1.2%
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)                 4月12日当周       31.5       30.0
              四周均值(万人)                                              --      31.625
              续请失业金人数(万人)                     4月5日当周       279.5      277.6
    1400  美国费城联邦储备银行制造业指数                     4月       正10.0      正9.0
    
    4月18日(五)    
    1430  美国ECRI经济领先指标                        4月11日当周        --        134.9
    
    
    4月21日当周
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值       前值
    
    4月21日(一)
    1230  美国芝加哥联储全国活动指数                         3月         --       正0.14
    1400  美国领先指标                                       3月       +0.7%       +0.5%
    2200  国际半导体设备暨材料协会(SEMI)                     
          北美半导体设备订单出货比                           3月         --           --
    
    4月22日(二)
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             4月19日当周        --           -- 
    1230  加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                       2月         --        +0.8%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           4月19日当周        --           --
    1300  美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)           2月         --        +0.5%
                                     (较上年同期)                        --        +7.4%
    1400  美国成屋销售年率(万户)                             3月        460          460
    1400  美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数               4月         --          负7(完)
    
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾                        
 
 (整理 张若琪 审校 李爽)
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