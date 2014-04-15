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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 07:55 BJT

金砖国家：4月15日股汇市收盘纵览

路透4月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月15日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低1.17%，报999.90点。

中国股市：沪综指收挫逾1%创近一个月最大跌幅，宏观数据公布前趋谨慎

中国汇市：中间价引领人民币略贬，明日公布首季GDP数据前市场谨慎

香港股市：恒生国企指数录得10周内最大单日跌幅，受银行股及汽车股拖累

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拉美股市：拉美股市下跌，投资人担忧乌克兰情势升级，且重要贸易伙伴中国成长可能放缓，抑制对新兴市场资产的胃纳。MSCI明晟拉美指数 创下近三个月来最大单日跌幅，终场收低2.27%至3,214.61点。巴西股市Bovespa指数 也创下逾10周来最大盘中跌幅，收盘时下跌2.21%，报50,454.35点。

拉美汇市：拉美货币下滑，因投资人担心乌克兰紧张局势升级及中国数据疲弱

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南非股市：收低，主要矿业股领跌，因美元升值打击全球金价挫跌逾2%。指标Top-40绩优股指数 收低0.83%报42,905.65点，综合指数 跌0.88%至47,789.76点。

南非汇市：兰特兑美元走软，因预期中国经济成长数据疲弱

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印度股市：大盘NSE指数连续连续第二个交易日下跌，且创下3月3日以来最大跌幅，因趸售通胀增幅大于预期，带动Housing Development Finance等对利率敏感的个股下跌。BSE指数 收盘下跌0.64%，报22,484.93点。NSE指数 亦跌0.64%，报6,733.10点。

印度汇市：印度卢比五个交易日来第四日下跌，因近期涨势可能过度的忧虑带动股市回落，但美元流入增加持续提供支撑。卢比兑美元 收在60.23/24，上周五收盘价为60.1750/1850。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 下跌3.23%收报624.55点。指标RTS指数 下跌3.14%，报1,142.960点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.58%，至36.1925卢布；卢布兑欧元 贬值0.5%，至49.9875卢布。(完) (整理 王冠中; 审校 徐文焰)
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