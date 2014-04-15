金砖国家：4月15日股汇市收盘纵览

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透4月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月15日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低1.17%，报999.90点。
中国股市：沪综指收挫逾1%创近一个月最大跌幅，宏观数据公布前趋谨慎
中国汇市：中间价引领人民币略贬，明日公布首季GDP数据前市场谨慎
香港股市：恒生国企指数录得10周内最大单日跌幅，受银行股及汽车股拖累
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拉美股市：拉美股市下跌，投资人担忧乌克兰情势升级，且重要贸易伙伴中国成长可能放缓，抑制对新兴市场资产的胃纳。MSCI明晟拉美指数 创下近三个月来最大单日跌幅，终场收低2.27%至3,214.61点。巴西股市Bovespa指数 也创下逾10周来最大盘中跌幅，收盘时下跌2.21%，报50,454.35点。
拉美汇市：拉美货币下滑，因投资人担心乌克兰紧张局势升级及中国数据疲弱
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南非股市：收低，主要矿业股领跌，因美元升值打击全球金价挫跌逾2%。指标Top-40绩优股指数 收低0.83%报42,905.65点，综合指数 跌0.88%至47,789.76点。
南非汇市：兰特兑美元走软，因预期中国经济成长数据疲弱
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印度股市：大盘NSE指数连续连续第二个交易日下跌，且创下3月3日以来最大跌幅，因趸售通胀增幅大于预期，带动Housing Development Finance等对利率敏感的个股下跌。BSE指数 收盘下跌0.64%，报22,484.93点。NSE指数 亦跌0.64%，报6,733.10点。
印度汇市：印度卢比五个交易日来第四日下跌，因近期涨势可能过度的忧虑带动股市回落，但美元流入增加持续提供支撑。卢比兑美元 收在60.23/24，上周五收盘价为60.1750/1850。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 下跌3.23%收报624.55点。指标RTS指数 下跌3.14%，报1,142.960点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.58%，至36.1925卢布；卢布兑欧元 贬值0.5%，至49.9875卢布。(完) (整理 王冠中; 审校 徐文焰)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。