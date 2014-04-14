英国经济：3月零售销售同比一年来首次下滑，因复活节来得较晚--BRC

欧元债市：欧元区公债收益率攀升，消息称ECB将在6月微调政策措辞
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透伦敦4月15日 - 英国零售业联盟(BRC)周二调查显示，英国3月零售销售录得2013年4月以来最大年度跌幅，因今年复活节来得较晚使得同比数据不利。
BRC表示，3月以价值计的总销售降低0.3%，为去年4月以来首个年度跌幅，2月录得0.7%的年度增幅。
去年英国经济复苏的主要拉动力源自强劲的消费者需求，尽管通胀攀升速度超过薪资增速。不过今年英国政府希望出口和企业投资对经济成长的贡献提高。
去年复活节落在3月，为家具等行业带来支撑，这在今年3月没能出现。今年复活节是在4月。
不过，由于今年温度高于去年，服装和园艺设备等其他领域的情况要更好一些。
“考虑到今年复活节来得这么晚，销售数据比预期的还要好些，”BRC主管Helen Dickinson表示，他还指出下个月之前很难得出零售商真实情况的结论。(完) (编译 石冠兰 审校 孙茉莉)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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