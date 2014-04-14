英国经济：3月零售销售同比一年来首次下滑，因复活节来得较晚--BRC

路透伦敦4月15日 - 英国零售业联盟(BRC)周二调查显示，英国3月零售销售录得2013年4月以来最大年度跌幅，因今年复活节来得较晚使得同比数据不利。

BRC表示，3月以价值计的总销售降低0.3%，为去年4月以来首个年度跌幅，2月录得0.7%的年度增幅。

去年英国经济复苏的主要拉动力源自强劲的消费者需求，尽管通胀攀升速度超过薪资增速。不过今年英国政府希望出口和企业投资对经济成长的贡献提高。

去年复活节落在3月，为家具等行业带来支撑，这在今年3月没能出现。今年复活节是在4月。

不过，由于今年温度高于去年，服装和园艺设备等其他领域的情况要更好一些。

“考虑到今年复活节来得这么晚，销售数据比预期的还要好些，”BRC主管Helen Dickinson表示，他还指出下个月之前很难得出零售商真实情况的结论。(完) (编译 石冠兰 审校 孙茉莉)