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货币新闻 | 2014年 4月 15日 星期二 07:58 BJT

东欧情势：奥巴马警告普京，若继续在乌克兰行动将付出更大代价--白宫

路透华盛顿4月14日 - 白宫在声明中表示，美国总统奥巴马周一在电话中警告俄罗斯总统普京，若俄罗斯在乌克兰的行动持续下去，则将付出更大代价。

声明称，“(奥巴马)总统对俄罗斯政府支持乌克兰亲俄分离主义者表示严重关切，这些分离主义者威胁要破坏并动摇乌克兰政府。”

声明还表示，“总统还指出，由于俄罗斯在乌克兰的行动，使得俄罗斯在政治和经济上愈发变得孤立。很明显，如果俄罗斯在乌克兰的行动持续下去，会付出更大代价。”(完) (编译 侯向明；审校 徐文焰)
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