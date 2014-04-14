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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 07:36 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元下滑，受两地央行政策预期影响

2323 GMT

* 欧元/澳元趋势为下滑，亚洲开盘站在支撑位1.4645上方

* 此为上周低点，跌破该点位则下看1.4300

* 基本面看，两地央行不同的政策预期支持这种下行趋势

* 从高价位的发达市场资产换手到低价的新兴资产，也打压欧元/澳元(完)

(翻译 张荻； 审校 龚芳)
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