俄罗斯准备让坦克开过边境--德国副总理

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林4月14日 - 德国副总理Sigmar Gabriel周一警告称，乌克兰危机可能升级，因“俄罗斯明显准备允许坦克开过欧洲边境”。

Gabriel在与法国新任总理瓦尔斯（Manuel Valls）一同参加纪念第一次世界大战的活动上发表演说，敦促欧洲牢记两次世界大战的教训，不要认为自由和安全是理所当然的。

Gabriel表示，乌克兰危机表明地缘政治的古老妖怪已经从瓶子中被释放了出来。（完）