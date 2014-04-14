《中国报摘》--中国证券报4月15日

* 头版头条:

--记者获悉，在多个部门酝酿的包括加快金融改革、稳定进出口、加快项目审批等一系列稳增长措施中，稳出口措施有望成为稳增长的突础口，加工贸易禁止类和限制类商品目标可能适度调整。

* 其他:

--保监会副主席王祖继表示，保险资金将探索项目资产支持计划、公用事业收益权证券化、优先股以及股债结合、夹层基金等新型投资工具和方式，满足基础设施建设多元化的融资需求。

--中国社科院学部委员张卓元表示，3%左右的物价上涨率、7%左右的经济增速可以接受，也有望维持一段时间，因为现在中国还处于工业化、城市化过程中。当然，未来随着经济发展体量的增大，经济增速难免下滑，此时3%的通胀率就稍显偏高了。

--兴业信托入股宁波杉立期货经纪公司已获批准，兴业信托持有杉立期货29.7%的股权。这是继建信信托控股良茂期货后，又一起银行系信托对外金融股权投资的案例。

--临时停牌一天的江淮汽车 、安凯客车 同时宣布，母公司江汽集团拟通过重大资产重组方式实现整体上市。