《中国报摘》--中国证券报4月15日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 头版头条:
--记者获悉，在多个部门酝酿的包括加快金融改革、稳定进出口、加快项目审批等一系列稳增长措施中，稳出口措施有望成为稳增长的突础口，加工贸易禁止类和限制类商品目标可能适度调整。
* 其他:
--保监会副主席王祖继表示，保险资金将探索项目资产支持计划、公用事业收益权证券化、优先股以及股债结合、夹层基金等新型投资工具和方式，满足基础设施建设多元化的融资需求。
--中国社科院学部委员张卓元表示，3%左右的物价上涨率、7%左右的经济增速可以接受，也有望维持一段时间，因为现在中国还处于工业化、城市化过程中。当然，未来随着经济发展体量的增大，经济增速难免下滑，此时3%的通胀率就稍显偏高了。
--兴业信托入股宁波杉立期货经纪公司已获批准，兴业信托持有杉立期货29.7%的股权。这是继建信信托控股良茂期货后，又一起银行系信托对外金融股权投资的案例。
--临时停牌一天的江淮汽车 、安凯客车 同时宣布，母公司江汽集团拟通过重大资产重组方式实现整体上市。
--今年天津将深化结构减排，把污染物排放总量作为环评审批的前置条件，严格控制主要污染物新增量，实行排放总量倍量替代。不再审批钢铁、水泥、有色金属等行业新增产能（不含制品加工）项目，耗煤建设项目实行煤炭减量替代。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦；审校 黄凯)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。