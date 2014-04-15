国际油市：伊朗表示该国石油出口维持在每日百万桶左右，低于IEA预估

路透迪拜4月14日 - 伊朗表示，该国原油出口量远低于国际能源署(IEA)对2月预估的165万桶/日左右的水平，一反此前西方低估其出口量的说法。

伊朗石油部负责国际贸易的副部长Ali Majedi周一表示，伊朗2014年初石油出口维持在100万桶/日附近。

根据去年11月伊朗与世界六大强国签订、今年1月20日开始实施的临时协议，截至7月20日止，伊朗原油出口量应维持在平均每日100万桶。

国际能源署最新月报将2月全球的伊朗原油日进口量上修24万桶，至165万桶，为2012年6月以来最高。

他告诉路透，“2月和3月，(伊朗出口量)约为每日100万桶左右，差不多是这样。”

在被问及IEA的预估时，Majedi表示，“我并不这样认为，”他并指出过去六个月伊朗的石油出口都在每日100万桶上下。

尽管目前西方投资伊朗能源行业仍有禁令，但Majedi在迪拜召开的中东油气会议(Middle East Petroleum and Gas Conference)上称，伊朗希望到2018年将石油产量增至500万桶/日。(完) (编译 石冠兰 审校 戴素萍)