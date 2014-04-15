国际油市：伊朗表示该国石油出口维持在每日百万桶左右，低于IEA预估

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透迪拜4月14日 - 伊朗表示，该国原油出口量远低于国际能源署(IEA)对2月预估的165万桶/日左右的水平，一反此前西方低估其出口量的说法。
伊朗石油部负责国际贸易的副部长Ali Majedi周一表示，伊朗2014年初石油出口维持在100万桶/日附近。
根据去年11月伊朗与世界六大强国签订、今年1月20日开始实施的临时协议，截至7月20日止，伊朗原油出口量应维持在平均每日100万桶。
国际能源署最新月报将2月全球的伊朗原油日进口量上修24万桶，至165万桶，为2012年6月以来最高。
他告诉路透，“2月和3月，(伊朗出口量)约为每日100万桶左右，差不多是这样。”
在被问及IEA的预估时，Majedi表示，“我并不这样认为，”他并指出过去六个月伊朗的石油出口都在每日100万桶上下。
尽管目前西方投资伊朗能源行业仍有禁令，但Majedi在迪拜召开的中东油气会议(Middle East Petroleum and Gas Conference)上称，伊朗希望到2018年将石油产量增至500万桶/日。(完) (编译 石冠兰 审校 戴素萍)
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。