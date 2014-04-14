香港个股：国泰君安国际先旧后新配股筹资6.88亿港元，股份今天复牌

路透香港4月15日 - 中资券商--国泰君安国际控股有限公司 宣布，以先旧后新方式配售1.6亿股新股，相当于经扩大已发行股本约8.47%，集资6.88亿港元作为发展业务的额外资金。

国泰君安周一暂停股份买卖，停牌前上周五收报4.66港元，过去三个月累计升22%。该公司已申请周二恢复股份交易。

公司的声明称，其控股股东国泰君安控股有限公司按每股4.3港元配售最多1.6亿股旧股，并按同等作价认购相同数量的新股。配售价较公司停牌前最后报价折让7.7%。完成配售及认购后，控股股东的持股量将由71.13%摊薄至65.11%。

国泰君安国际的五大核心业务服务包括：证券、期货及杠杆式外汇交易买卖及经纪服务；企业融资；资产管理；借贷及融资及投资控股。

浏览上市公司的声明，请点选：(here)（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)