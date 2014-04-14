香港个股：国泰君安国际先旧后新配股筹资6.88亿港元，股份今天复牌

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港4月15日 - 中资券商--国泰君安国际控股有限公司 宣布，以先旧后新方式配售1.6亿股新股，相当于经扩大已发行股本约8.47%，集资6.88亿港元作为发展业务的额外资金。
国泰君安周一暂停股份买卖，停牌前上周五收报4.66港元，过去三个月累计升22%。该公司已申请周二恢复股份交易。
公司的声明称，其控股股东国泰君安控股有限公司按每股4.3港元配售最多1.6亿股旧股，并按同等作价认购相同数量的新股。配售价较公司停牌前最后报价折让7.7%。完成配售及认购后，控股股东的持股量将由71.13%摊薄至65.11%。
国泰君安国际的五大核心业务服务包括：证券、期货及杠杆式外汇交易买卖及经纪服务；企业融资；资产管理；借贷及融资及投资控股。
浏览上市公司的声明，请点选：(here)（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。