《焦点》中国收紧铁矿石融资可能释放大量库存，引发价格重挫风险

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
每吨铁矿石价格约为116.90美元，远低于铜价的大约6,700美元，因此仓储和物流成本在总体价格中的占比更高。
“这并非十分划算，”一家在中国开展业务的外资银行消息人士表示。
据高盛的数据，中国目前以大宗商品为担保品的未到期贷款规模高达1,600亿美元，约相当于该国短期外汇贷款的31%。
中国目前打击高风险的影子银行活动，并控制放贷，来为备受产能过剩困扰的行业瘦身。这些举措令钢铁行业受到冲击。
中国许多银行大幅减少了对这些行业的放贷，最高降幅达到20%。这也是中国经济改革的举措之一，政府力图改变过去30年来依赖廉价信贷，来维持每年两位数增长速度的局面。
一些交易商称，信贷环境进一步收紧，部分银行拒绝为铁矿石和煤炭等行业开立信用证。
上海一家交易商称，一名买家最近被中国一国有大银行拒绝开立信用证，但可以在另一家银行搞到贷款。
“我们在香港的银行一直警告我们，中资银行未来可能会拒绝再开出信用证，”他说。(完)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。