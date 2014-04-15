《焦点》中国收紧铁矿石融资可能释放大量库存，引发价格重挫风险

每吨铁矿石价格约为116.90美元，远低于铜价的大约6,700美元，因此仓储和物流成本在总体价格中的占比更高。

“这并非十分划算，”一家在中国开展业务的外资银行消息人士表示。

据高盛的数据，中国目前以大宗商品为担保品的未到期贷款规模高达1,600亿美元，约相当于该国短期外汇贷款的31%。

中国目前打击高风险的影子银行活动，并控制放贷，来为备受产能过剩困扰的行业瘦身。这些举措令钢铁行业受到冲击。

中国许多银行大幅减少了对这些行业的放贷，最高降幅达到20%。这也是中国经济改革的举措之一，政府力图改变过去30年来依赖廉价信贷，来维持每年两位数增长速度的局面。

一些交易商称，信贷环境进一步收紧，部分银行拒绝为铁矿石和煤炭等行业开立信用证。

上海一家交易商称，一名买家最近被中国一国有大银行拒绝开立信用证，但可以在另一家银行搞到贷款。