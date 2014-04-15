版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 08:01 BJT

《香港报摘》--经济日报4月15日

* 要闻版头条：

--财经事务及库务局局长陈家强表示，＂沪港通＂的策略意义在于为本港打开向内地提供金融服务之门，长远提升香港的世界级竞争力。

* 其他：

--港府最快于9月首次发行伊斯兰债券（sukuk），金管局副总裁彭醒棠透露，规模5亿至10亿美元，年期为五年，只售予机构投资者，惟不排除未来将售予零售投资者。

--新世界发展 主席郑家纯预计，今年楼价或将下跌一成。市场憧憬政府撤销＂辣招＂，他相信政府对此自有部署，会视乎楼价、市况及经济状况而定。

--华润水泥 发盈喜，预计截至3月底止首季纯利较去年同期有显着增长，主要由于期内水泥及熟料售价上升，毛利率亦有改善。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐