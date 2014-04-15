美国个股：谷歌收购太阳能无人机制造商Titan Aerospace

路透4月14日 - 谷歌 已收购太阳能无人机制造商Titan Aerospace。这家网路搜寻巨擘正加速推进计划，实现在全球偏远地区提供无线网路接取服务。

Titan执行长Vern Raburn不愿提供收购交易的价格资讯，他表示该交易已在周一上午完成。

Raburn指出，由20人组成的Titan在可见的未来仍将留在新墨西哥州，所有的员工都将纳入谷歌。

这项交易可以强化谷歌在全球偏远地区提供无线网路接取服务的努力。谷歌去年发射热气球，向南半球提供网路接取服务。

“大气卫星可以协助将网路传递至数以百万计的人，并协助解决其他问题，包括赈灾以及砍伐森林造成的环境损害等，”谷歌在确认收购Titan的电子邮件声明中称。

根据Titan网站，该公司正在开发各种太阳能动力的“大气卫星”，预计2015年展开商业运作。