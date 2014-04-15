更新版 1-美国财政：国会预算办公室小幅下修赤字预估，因医保补贴支出减少

CBO将今年赤字下降归因于对非必需类计划支出预估做技术性修正。但其估计从2015年开始，医保补贴和相关支出将减少1,860亿美元。

该办公室目前估计2014年的平均补贴为300美元，比2月时的预估减少6%。该补贴到2024年估计达到1,200美元，比2月时的预估减少14%。

CBO还估计10年内医保计划支出将减少980亿美元，因为处方药和医院保险支出相比2月时的预估有所减少。该办公室并称，针对贫困人口的医保计划将减少290亿美元。

CBO维持此前的经济预估不变，预计2015年后赤字将上升，因更多大量“婴儿潮”时代的人口退休，领取的联邦补贴增加，或者退出劳动力队伍。

包括医疗保险、社会保险和医疗补助计划在内的强制性支出计划相当于GDP的比例将从2013年的9.5%升至11.5%。CBO称，到2024年，这些支出将达到3.1万亿美元，占联邦所有支出的一半以上。

“如果不调整当前的法规，赤字萎缩的状况很快就会结束，”CBO在这份报告中称。