《香港报摘》--信报4月15日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 要闻版头条：
--发展商近日纷纷低价推盘，二手业主也跟风减价，导致银行对指标屋苑的估价进一步下跌，本报统计10个主要私人屋苑的估价走势，中价屋苑跌势明显，其中鰂鱼涌太古城个别单位两个月内估价跌约4.3%，按年更跌逾15%。
* 其他：
--《21世纪网》报道，从腾讯 公司投资并购部获悉，腾讯确实已得到中银监批准成立民营银行，目前正在做资格审查。
--周大福企业兼新世界发展 主席郑家纯首次披露，家族公司周大福企业旗下的博彩及娱乐业务，包括在菲律宾、澳门及澳洲博彩业务收益，将全数投放在周大福慈善基金。
--内地铁路设备生产商南车时代 截至3月底止首季纯利增长2.9倍，至3.17亿元人民币，主要由于营业收益及投资收益增长所带动。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。