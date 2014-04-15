版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 08:10 BJT

《香港报摘》--信报4月15日

* 要闻版头条：

--发展商近日纷纷低价推盘，二手业主也跟风减价，导致银行对指标屋苑的估价进一步下跌，本报统计10个主要私人屋苑的估价走势，中价屋苑跌势明显，其中鰂鱼涌太古城个别单位两个月内估价跌约4.3%，按年更跌逾15%。

* 其他：

--《21世纪网》报道，从腾讯 公司投资并购部获悉，腾讯确实已得到中银监批准成立民营银行，目前正在做资格审查。

--周大福企业兼新世界发展 主席郑家纯首次披露，家族公司周大福企业旗下的博彩及娱乐业务，包括在菲律宾、澳门及澳洲博彩业务收益，将全数投放在周大福慈善基金。

--内地铁路设备生产商南车时代 截至3月底止首季纯利增长2.9倍，至3.17亿元人民币，主要由于营业收益及投资收益增长所带动。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐