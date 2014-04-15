《全球汇市》美元走坚，此前公布的乐观经济数据表明美国经济走出寒冬

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
美元指数 上涨约0.1%至79.776。美元兑日圆 小升至101.93日圆，脱离周五的三周半低点101.32日圆。
欧元仍因欧洲央行官员周末的谈话而受压。欧洲央行总裁德拉吉的谈话重燃对欧元区进一步宽松政策的臆测。
欧元兑美元 小跌至1.3815美元，进一步脱离周五触及的三周半高点1.3906美元。
但欧元兑日圆 勉力小涨，报140.81日圆，因日圆的避险魅力消退。
澳元兑美元 小跌约0.1%至0.9412美元，市场正等待今日稍后公布的澳洲央行政策会议记录。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3817 1.3818 -0.01 +0.52 1.3745
美元/日圆 101.85 101.82 +0.03 -3.28 105.30
欧元/日圆 140.70 140.69 +0.01 -2.78 144.73
美元/瑞郎 0.8801 0.8796 +0.06 -1.42 0.8928
英镑/美元 1.6724 1.6728 -0.02 +1.01 1.6556
美元/加元 1.0969 1.0960 +0.08 +3.29 1.0620
澳元/美元 0.9404 0.9420 -0.17 +5.51 0.8913
新西兰元/美元 0.8677 0.8682 -0.06 +5.74 0.8206
澳元/日圆 95.760 95.910 -0.16 +2.04 93.850
新西兰元/日圆 88.370 88.400 -0.03 +2.27 86.410
英镑/日圆 170.32 170.32 +0.00 -2.30 174.33
澳元/新西兰元 1.0829 1.0836 -0.06 -0.18 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/李爽/王冠中; 审校 张荻/孙茉莉/李爽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。