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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 08:25 BJT

《全球汇市》美元走坚，此前公布的乐观经济数据表明美国经济走出寒冬

美元指数 上涨约0.1%至79.776。美元兑日圆 小升至101.93日圆，脱离周五的三周半低点101.32日圆。

欧元仍因欧洲央行官员周末的谈话而受压。欧洲央行总裁德拉吉的谈话重燃对欧元区进一步宽松政策的臆测。

欧元兑美元 小跌至1.3815美元，进一步脱离周五触及的三周半高点1.3906美元。

但欧元兑日圆 勉力小涨，报140.81日圆，因日圆的避险魅力消退。

澳元兑美元 小跌约0.1%至0.9412美元，市场正等待今日稍后公布的澳洲央行政策会议记录。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3817 1.3818 -0.01 +0.52 1.3745

美元/日圆 101.85 101.82 +0.03 -3.28 105.30

欧元/日圆 140.70 140.69 +0.01 -2.78 144.73

美元/瑞郎 0.8801 0.8796 +0.06 -1.42 0.8928

英镑/美元 1.6724 1.6728 -0.02 +1.01 1.6556

美元/加元 1.0969 1.0960 +0.08 +3.29 1.0620

澳元/美元 0.9404 0.9420 -0.17 +5.51 0.8913

新西兰元/美元 0.8677 0.8682 -0.06 +5.74 0.8206

澳元/日圆 95.760 95.910 -0.16 +2.04 93.850

新西兰元/日圆 88.370 88.400 -0.03 +2.27 86.410

英镑/日圆 170.32 170.32 +0.00 -2.30 174.33

澳元/新西兰元 1.0829 1.0836 -0.06 -0.18 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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