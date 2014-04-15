日本经济：股市下跌是受乌克兰局势和美国金融市场下挫影响--甘利明

路透东京4月15日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示，日本股市之前下跌是受乌克兰局势和美国金融市场下挫影响，但随着政府充实经济增长策略，预期市场将作出相应反应。

日本股市日经指数 今年迄今表现在主要发达国家股票市场排名垫底，跌幅超过13%。该指数2013年大涨57%，因日本首相安倍晋三推出大规模财政和货币刺激措施，以提振日本经济。

甘利明还说，市场在某种程度上只是根据对央行进一步放宽政策的预期和失望情绪波动，政府对股价下跌最基本的应对举措就是增强日本的经济基本面。(完) (编译 侯向明；审校 徐文焰)