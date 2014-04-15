日本经济：股市下跌是受乌克兰局势和美国金融市场下挫影响--甘利明

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透东京4月15日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示，日本股市之前下跌是受乌克兰局势和美国金融市场下挫影响，但随着政府充实经济增长策略，预期市场将作出相应反应。
日本股市日经指数 今年迄今表现在主要发达国家股票市场排名垫底，跌幅超过13%。该指数2013年大涨57%，因日本首相安倍晋三推出大规模财政和货币刺激措施，以提振日本经济。
甘利明还说，市场在某种程度上只是根据对央行进一步放宽政策的预期和失望情绪波动，政府对股价下跌最基本的应对举措就是增强日本的经济基本面。(完) (编译 侯向明；审校 徐文焰)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。