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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 08:50 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月15日

**上海证券报**

--上证所首席经济学家胡汝银表示，沪港通将会促使内地股票市场与国际的接轨，不只是估值与国际市场的接轨，更重要、更关键的是内地资本市场的基本游戏规则、制度、理念、交易机制、产品线、监管等各个领域逐步与国际全面接轨。

--中国首家廉价航空--春秋航空创始人、董事长王正华透露，公司上市计划正在紧锣密鼓筹划当中，今年年中或年底上市都有可能。

**第一财经日报**

--苹果 2014年供应商名单显示，今年中国的供应商数量达到351家，较2013年增加20家。目前苹果已开始采用分散供应商的策略，增加中小厂商的数量。

**东方早报**

--上海机场集团副总裁王吉杰表示，到2020年浦东和虹桥两大机场的年客运量将达1.1-1.2亿人次，进入全球城市客运量前三。目前两大机场的扩建工程已经开始。

**人民日报**

--近期，银监会批准腾讯 在深圳前海牵头成立民营银行。腾讯方面回应称，“相关方案仍在准备阶段”。深圳前海管理局方面则表示，“目前腾讯在前海没有具体的对接工作。”(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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