《中国报摘》--其他报纸重要消息4月15日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
**上海证券报**
--上证所首席经济学家胡汝银表示，沪港通将会促使内地股票市场与国际的接轨，不只是估值与国际市场的接轨，更重要、更关键的是内地资本市场的基本游戏规则、制度、理念、交易机制、产品线、监管等各个领域逐步与国际全面接轨。
--中国首家廉价航空--春秋航空创始人、董事长王正华透露，公司上市计划正在紧锣密鼓筹划当中，今年年中或年底上市都有可能。
**第一财经日报**
--苹果 2014年供应商名单显示，今年中国的供应商数量达到351家，较2013年增加20家。目前苹果已开始采用分散供应商的策略，增加中小厂商的数量。
**东方早报**
--上海机场集团副总裁王吉杰表示，到2020年浦东和虹桥两大机场的年客运量将达1.1-1.2亿人次，进入全球城市客运量前三。目前两大机场的扩建工程已经开始。
**人民日报**
--近期，银监会批准腾讯 在深圳前海牵头成立民营银行。腾讯方面回应称，“相关方案仍在准备阶段”。深圳前海管理局方面则表示，“目前腾讯在前海没有具体的对接工作。”(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。