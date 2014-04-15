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货币新闻 | 2014年 4月 15日 星期二 08:47 BJT

国际油市：美国原油回落，受产量增加及库存上升预期打压

根据能源资料协会(EIA)周一发布的数据，美国页岩油产量快速增长，预计4月日产量将增长6.5万桶，5月则进一步增7万桶。

据路透周一对四名分析师所做的初步调查，美国上周商业原油库存料增加，油品库存可能下降。

美国3月零售销售增幅为一年半最大，明确显示美国经济正逐步摆脱严冬的桎梏。

全副武装的亲俄罗斯分离主义者周一在乌克兰东部攻占了更多建筑物，扩大了控制范围。此前乌克兰政府威胁对其发动军事打击却未能兑现，让俄罗斯党派的行动基本上畅行无阻。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 龚芳/孙茉莉)
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