国际油市：美国原油回落，受产量增加及库存上升预期打压

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
根据能源资料协会(EIA)周一发布的数据，美国页岩油产量快速增长，预计4月日产量将增长6.5万桶，5月则进一步增7万桶。
据路透周一对四名分析师所做的初步调查，美国上周商业原油库存料增加，油品库存可能下降。
美国3月零售销售增幅为一年半最大，明确显示美国经济正逐步摆脱严冬的桎梏。
全副武装的亲俄罗斯分离主义者周一在乌克兰东部攻占了更多建筑物，扩大了控制范围。此前乌克兰政府威胁对其发动军事打击却未能兑现，让俄罗斯党派的行动基本上畅行无阻。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 龚芳/孙茉莉)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。