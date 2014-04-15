国际油市：美国原油回落，受产量增加及库存上升预期打压

据路透周一对四名分析师所做的初步调查，美国上周商业原油库存料增加，油品库存可能下降。

全副武装的亲俄罗斯分离主义者周一在乌克兰东部攻占了更多建筑物，扩大了控制范围。此前乌克兰政府威胁对其发动军事打击却未能兑现，让俄罗斯党派的行动基本上畅行无阻。 (完)