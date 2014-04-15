台湾金融：兆丰金控拟将台企银释股予东南亚银行--报载

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北4月15日 - 台湾工商时报周二报导，兆丰金控 内部规划将透过并购印尼与马来西亚的银行，一方面为兆丰引进相关的海外策略性投资人，一方面同步释股台企银。此案如果获财政部核准执行，不仅将是公股金控首度成功引进海外策略性投资人，而且该策略性投资人还可同时持有两家公股金融机构股权。
报导指出，由于财政部要求兆丰金不可在释股台企银时，〞创造第二大股东〞，因此在兆丰金所持有台企银近60万张股票里，该外资策略性投资者对台企银最多只能取得约当5%的持股比重，另外兆丰金持股近9%的股份，目前规画以盘后公开标售，或是发行交换债的方式进行。
兆丰金依金管会要求，将在明年6月底台企银进行董监改选之前出清台企银股权，但由于兆丰金持股台企银近60万张股票，如何释股避免价格冲击，已让兆丰金内部伤透脑筋。
该报引述消息人士指出，兆丰金董事长蔡友才日前已在内部会议上，同意兆丰金团队所提出这套结合东南亚并购及释股台企银两大目标的新构想。
至于兆丰金的东南亚并购目标，报导指出，原本是泰国、马来西亚、印尼三地备选，不过由于泰国银行价格现在太高，且泰国政府也拉高并购门槛，因此兆丰金现在已集中火力挑选在印尼及马来西亚当地的并购标的，且尤以拟退出当地金融市场或减码的外资控股银行为优选。
报导指出，兆丰金董事长蔡友才近期内将亲赴财政部报告上述最新的释股计画进行方向，并争取财长张盛和同意。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。