《全球重要经济事件一览表》--4月15日-4月22日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月15日(二)
孟买--前美联储主席贝南克访问印度。
悉尼--澳洲央行公布4月货币政策会议记录(0130)。
堪培拉--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在澳洲经济学会发表讲话(0230)。
都柏林--爱尔兰金融监管部门负责人Cyril Roux在主题为“审慎监管的未来”的会议上讲话(0900)。
瑞典林雪平--瑞典央行副总裁Martin Floden将进行题为“实现金融稳定方面瑞典央行的角色以及货币政策重要性”的演讲(1015)。
美国石山--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大联储主办的2014年金融市场会议上致开幕辞(1300)。
美国班戈--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在Husson大学就经济前景发表演说(2000)。
美国法哥--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在一场市政厅论坛致开幕辞(0000)。
4月16日(三)
华盛顿--美联储公布经济状况褐皮书(1800)。
东京--日本央行总裁黑田东彦在日本信托银行协会讲话(0615)。
卢布尔雅那--斯洛文尼亚财长Uros Cufer在欧洲和斯洛文尼亚银行业会议上讲话(0700)。
美国石山--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大联储主办的2014年金融市场会议上致欢迎辞(1150)。美联储理事史坦将与会并发表讲话(1200)。洛克哈特还将致闭幕词(1530)。
渥太华--加拿大央行公布政策利率声明和货币政策报告。
纽约--美联储主席叶伦在纽约经济俱乐部发表讲话(1615)。
奥斯汀--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就美国和地区经济前景发表讲话(1725)。
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
4月17日(四)
暂无重要经济事件。
4月18日(五)
暂无重要经济事件。
4月21日(一)
暂无重要经济事件。
4月22日(二)
加拿大多伦多--美联储前任主席贝南克将发表题为“在美联储的八年危机管理以及未来道路”的演讲(1545)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 徐文焰)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。