更正-欧洲个股：标致汽车将削减生产线和成本，致力转亏为盈

(更正：译文有误，正文第二段应为“2%的营业利润率”，非“2%的营业利润成长率”)

路透巴黎4月14日 - PSA标致雪铁龙 新任执行长Carlos Tavares周一表示，该公司将把生产线减半，专注于新技术的投资，以期藉此转亏为盈。

Tavares承诺透过削减成本和过剩产能，在2016年前停止亏损，并在两年后让标致的汽车业务恢复2%的营业利润率。

Tavares表示，产品线减少后，将可把团队的创新能力专注投入大家想买的有限产品上。随着单一地区开发的车型减少，整体车型数量将从45种降至26种。

标致先前在两年时间内亏损了73亿欧元(101亿美元)，2月时敲定了援助协议，向法国政府以及中国东风汽车集团 出售14%股权，取得30亿欧元注资，给公司争取一些时间。

Tavares原是雷诺汽车 执行长戈恩的副手，在2月时接下了标致执行长职务。

但投资人对于Tavares所提出的计划持怀疑态度。

“尽管他们认为自己在努力重返竞争行列，但他们似乎不知道其他竞争对手也以同样的速度在前进，”伦敦巴克莱分析师Kristina Church称。“我们需要比竞争对手做更多的投资才行。”

标致表示，将投资并生产插电式混和动力车、四轮传动动力系统、以及自动驾驶车，同时也坚持研发支出将比同业低。

Tavares表示，该公司去年资本支出降至整体营收的4.4%，未来几年将限制在7-8%，低于大众市场对手的8-10%。

上述利润率目标虽然低于大众汽车 去年的利润率2.9%，也远低于丰田汽车 等对手，但还是让部分分析师松了一口气。Tavares指出，标致的2023年利润率目标是5%。

标致汽车部门2013年亏损10.4亿欧元，且利润率为负2.9%，国内竞争对手雷诺汽车的利润率为1.3%。

“标致在朝着正确的方向前进，”伦敦ISI Group的Erich Hauser称。

其振兴策略“确实让我们想起Tavares在雷诺时的作为，”Hauser称。“欧洲将可持续带来惊喜。”(完) (编译 王冠中; 审校 张荻)