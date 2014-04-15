中国保险：保监会力推险资助力新型城镇化，拟探索新型投资工具

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月15日 - 中国保监会近日出台保险业服务新型城镇化的指导意见，对此保监会副主席王祖继表示，保险资金将探索优先股等新型投资工具和方式，满足基础设施建设多元化的融资需求。
新华社援引他称，预计“十二五”(2011-2015年)末，通过股权、不动产投资等方式，直接为城镇化发展提供资金占保险资金总量的10%-20%，总规模将达到1.02-2.04万亿元人民币。
王祖继表示，按照目前保险资产配置结构和发展趋势估计，“十二五”末，保险资金将通过债券、股票等方式间接为城镇化发展提供资金，预计占保险资金总量的60%-70%，总体规模将达到6.12-7.14万亿元。
他并指出，下一步，保险业要充分发挥资金融通功能，创新新型城镇化的金融支持形态，加大保险资金投资基础设施建设和运营力度；积极支持铁路、生活垃圾处理、公共交通系统、城市配电网等基础设施建设；加大基础设施债权投资计划发展力度。
同时，还将鼓励保险资金支持民生项目建设，参与养老养生、医疗健康等产业的投资运营，积极争取投资税收优惠政策。引导保险机构完善投资保障性住房项目、棚户区改造的有效商业模式。还将深化资金运用市场化改革，探索保险资金投资市政债券等新型融资工具，支持建立多元可持续的新型城镇化建设资金保障机制。
保监会昨日发布《保险业服务新型城镇化发展的指导意见》，提出了保险业服务新型城镇化的六方面重点措施。具体包括：统筹发展商业养老和医疗健康保险、深化资金运用改革，创新资金运用形式；推进政府采购保险产品和服务，发展与公众利益密切相关的责任保险；健全农业保险服务体系；建立以保险企业为主体、新型城镇化市场需求为导向、适度监管政策激励为推动的保险创新机制等。
对此，王祖继认为，保险资金具有规模大、期限长、稳定性强、融资成本相对低廉的特点，契合了城镇化进程中基础设施等长期项目的资金需求。近年来，保险资金在支持城镇基础设施建设方面取得了积极成效，包括推动基础设施投资试点、开展不动产投资、债券投资等。
“目前保险机构已投资上海、天津、武汉、南京和重庆等城市的保障房项目，拟投资金额达929亿元。共有五家保险机构投资10个养老社区项目，预计总投资153亿元。”他表示。（完） (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。