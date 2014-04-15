《香港报摘》--其他报纸重要消息4月15日

* 明报：

--根据美国谘询公司A.T. Kearney的报告，香港继续稳居全球最具投资吸引力城市的第5位，仅次于纽约、伦敦、巴黎和东京。北京虽然备受雾霾等环境问题困扰，但其商业活动和政治影响力的增强，仍令其首次跻身前10位。

* 星岛日报：

--利福 董事会总经理刘銮鸿表示，现时内地消费者来港消费，不再集中在某几个假期，因此预期今年五一黄金周的销售不会比去年差，但亦不会有明显增加。

* 苹果日报：

--消息指，美国电动跑车公司Tesla 与中石化 进行洽谈，在中石化旗下3万多个加油站增设充电桩。

--持有上海屈臣氏20%股权的上海烟草，拟作价7,486.6万元人民币挂牌悉售手上所有股权，价钱为四年前约两倍。业界猜测，和黄 主席李嘉诚将全数购回，方便未来为上海屈臣氏独资运作、营运决策铺路。

* 东方日报：

--财经事务及库务局局长陈家强称，＂沪港通＂会刺激人民币需求增加，认为应考虑放宽本港居民每人每日2万元人民币兑换上限作为利便措施，又透露数月前港府已向内地提出有关建议。

--于香港第二上市的凯德商用 ，获新加坡母公司凯德集团（CapitaLand） 以30.6亿新加坡元（约189亿港元）提出私有，折合每股2.22新加坡元。

* 文汇报：

--高力国际认为，今年中国跨境房地产投资热度不减，估计投资总量将倍增至逾300亿美元。未来跨境地产投资将不仅聚焦于美国、欧洲和澳洲等区域的主要城市，还会扩展至相关城市的周边。

--由阿里巴巴 投资设立的上海招财宝金融服务信息有限公司正式宣布成立。据了解，招财宝主要面向余额宝的8,100万客户。

* 大公报：

--香港工业总会的调查显示，过半数受访厂家对今年整体业务预测感到乐观或审慎乐观，仅一成感到悲观或非常悲观。(完)