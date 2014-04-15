《香港报摘》--其他报纸重要消息4月15日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 明报：
--根据美国谘询公司A.T. Kearney的报告，香港继续稳居全球最具投资吸引力城市的第5位，仅次于纽约、伦敦、巴黎和东京。北京虽然备受雾霾等环境问题困扰，但其商业活动和政治影响力的增强，仍令其首次跻身前10位。
* 星岛日报：
--利福 董事会总经理刘銮鸿表示，现时内地消费者来港消费，不再集中在某几个假期，因此预期今年五一黄金周的销售不会比去年差，但亦不会有明显增加。
* 苹果日报：
--消息指，美国电动跑车公司Tesla 与中石化 进行洽谈，在中石化旗下3万多个加油站增设充电桩。
--持有上海屈臣氏20%股权的上海烟草，拟作价7,486.6万元人民币挂牌悉售手上所有股权，价钱为四年前约两倍。业界猜测，和黄 主席李嘉诚将全数购回，方便未来为上海屈臣氏独资运作、营运决策铺路。
* 东方日报：
--财经事务及库务局局长陈家强称，＂沪港通＂会刺激人民币需求增加，认为应考虑放宽本港居民每人每日2万元人民币兑换上限作为利便措施，又透露数月前港府已向内地提出有关建议。
--于香港第二上市的凯德商用 ，获新加坡母公司凯德集团（CapitaLand） 以30.6亿新加坡元（约189亿港元）提出私有，折合每股2.22新加坡元。
* 文汇报：
--高力国际认为，今年中国跨境房地产投资热度不减，估计投资总量将倍增至逾300亿美元。未来跨境地产投资将不仅聚焦于美国、欧洲和澳洲等区域的主要城市，还会扩展至相关城市的周边。
--由阿里巴巴 投资设立的上海招财宝金融服务信息有限公司正式宣布成立。据了解，招财宝主要面向余额宝的8,100万客户。
* 大公报：
--香港工业总会的调查显示，过半数受访厂家对今年整体业务预测感到乐观或审慎乐观，仅一成感到悲观或非常悲观。(完)
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路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。