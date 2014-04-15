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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 08:52 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月15日

路透香港4月15日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1
美元=7.7536港元 )
    
    美国股市周一收涨，道琼工业指数 收高146.49点，或0.91%，至16,173.24点；花旗集团业
绩和强劲的零售销售数据给了投资人买入股票的理由，尽管地缘政治不确定性再度浮现。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       166.700    1.70      28256            12.925      -0.27
 中国铝业                       9.960   -1.87      63135             3.089       0.62
 中国移动                      47.430   -0.69     196005            73.551      -0.47
 中国人寿                      42.060    1.20      83549            21.741      -0.04
 中石油                       114.480    0.23      26262             8.876       0.30
 中石化                        92.340   -0.85      30883             7.160      -0.14
 汇丰控股                      52.010    0.70    1587250            80.653       0.38
 中电信                        45.420   -0.24       8007             3.522       0.33
 中国联通                      13.810    0.29      75242            10.708      -0.30
 兖州煤业                       8.390   -0.24      46501             6.505      -0.23
 华能国际                      40.430    1.13       5317             7.837       0.09
 南方航空                      16.180   -2.35       6261             2.509      -0.04
 东方航空                      16.510   -2.42       6173             2.560      -0.38
 中芯国际                       3.850    0.79      35466             0.597      -0.50
   
(完)

 (整理　梁慧仪)
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