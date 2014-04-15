《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月15日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港4月15日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1 美元=7.7536港元 ) 美国股市周一收涨，道琼工业指数 收高146.49点，或0.91%，至16,173.24点；花旗集团业 绩和强劲的零售销售数据给了投资人买入股票的理由，尽管地缘政治不确定性再度浮现。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 166.700 1.70 28256 12.925 -0.27 中国铝业 9.960 -1.87 63135 3.089 0.62 中国移动 47.430 -0.69 196005 73.551 -0.47 中国人寿 42.060 1.20 83549 21.741 -0.04 中石油 114.480 0.23 26262 8.876 0.30 中石化 92.340 -0.85 30883 7.160 -0.14 汇丰控股 52.010 0.70 1587250 80.653 0.38 中电信 45.420 -0.24 8007 3.522 0.33 中国联通 13.810 0.29 75242 10.708 -0.30 兖州煤业 8.390 -0.24 46501 6.505 -0.23 华能国际 40.430 1.13 5317 7.837 0.09 南方航空 16.180 -2.35 6261 2.509 -0.04 东方航空 16.510 -2.42 6173 2.560 -0.38 中芯国际 3.850 0.79 35466 0.597 -0.50 (完) (整理 梁慧仪)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。