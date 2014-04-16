《香港重要政经日程》--4月16日-4月23日

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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================== 今日重要政经消息=================
4月16日（周三）
-- 光谷联合 公布全年业绩。
--09:30 绿地香港 股东特别大会。
--10:30 太平洋航运 周年股东大会。
--11:00 亚洲水泥(中国) 股东特别大会。
--15:00 中国联通 周年股东大会。
--16:30 港交所 周年股东大会。
================== 近期重要政经消息=================
4月17日（周四）
-- 中国联通 公布首季业绩。
-- 长城汽车 公布首季业绩。
-- 哈尔滨银行 公布首季业绩。
-- 中兴通讯 公布首季业绩。
--10:00 凯德商用 在新加坡举行周年股东大会。
4月18日（周五）
-- 耶稣受难节假期。
4月21日（周一）
-- 复活节假期。
4月22日（周二）
-- 公布1-3月失业率。
-- 公布3月份消费物价指数。
-- 中国建筑国际 公布首季度营运数字。
-- 中国忠旺 公布首季业绩。
-- 华能国际 公布首季业绩。
*4月23日（周三）
-- 中国海外 公布首季营运数字。
--13:00 投资基金公会发布内地访港旅客投资情况的调查结果。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选