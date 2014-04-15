港报财经评论：美股打喷嚏，港股盼无恙--经济日报4月15日

美股打喷嚏，港股盼无恙/林瑞芬

港交所 续获追捧升2.6%，但美股上周偏弱，港股受沪港通的推动暂有限，恒指昨涨0.15%至23,038，大市成交额缩至610.91亿港元。纳指上周急跌，腾讯 昨未受冲击，昨低见513港元，收报526港元，升0.19%。配合沪港通刺激，资金向大蓝筹大型股倾斜，中期反覆但利好。技术上，恒指短期上落暂视为向上突破之后的后抽，支持22,400至22,500，守稳反覆向上挑战23,500至24,000为暂定目标。

标普500指数及纳指上周累计分别下跌2.65%及3.1%；日股都挫近5.8%，沪港通遇上美股走弱，令港股未能一升再升。美股之走弱，实暂为港股升势的绊脚石，美股5年多的升浪，始终会有一天终结，最怕是已俏俏的来了，再由一个强力催化剂激化确认。按对数图显示，标普500指数从2009年急反弹之后，反覆抽升，到2013年下半年始升势变得更缓慢，讲真不是见顶那日会来临，但图表派有一些韵律，就是慢升最终换来更急的步伐。急升还是急跌？除非美国再推量宽，不然迟早总有一下急跌，急跌之时，是调整也可以是见顶。标普500指数短期受压，RSI一浪低于一浪利淡，见图指数不宜失守支持轨近1,800。

代表科技股的纳指3月以来一直向下走，上周五又试近4,000关，收3,999。按图显示，在考验100天平均线，2013年以来纳指一路强势未见大失100天平均线，目前失守是否预示强势转弱，留意后市提供的启示。纳指失守100天线在2012年，5月及10月均试过，但个多月后均能收复，故纳指现失守100天线，4,000点关又失守，下关3,800，最迟于6月应该收复。不然，更为审慎判断纳指的中期升浪或已划上句号。美股调整中弱势，其打个喷嚏往往令港股大感冒一场，港股难得有李克强总理打气“沪港通”，尤其给予香港大蓝筹大型股机遇，北水南调，望今趟可增抵抗力。

配合附图显示，上证今年初以来，其实走上落市为主。技术上，要突破2,150才算有突破，昨收报2,131，微升1点。至于美股标普500指数也没有太大方向感，两地股市年初以来论表现其实是相若，A股没有大大跑输美股，美股亦暂无能力跑赢A股，不像年前屡屡跑赢A股。上证几度下试2,000不大破底；而美股上攻势趋缓，这或许是此消彼长的平衡点正在筑建，平衡点的出现不代表马上转势，之后还看催化剂。中国内地经济虽然仍在低增长台阶，没法呈大跃进，但就国企的改革，资本市场的融入国际市场正积极推进，有助提振国际投资者的信心。(B07)

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上证似双底，冲向2,380/余少文

中港股市经过上周沪港互联互通消息刺激后，近日回软，国企指数在牛熊分界线争持，A股则以旗形整固，上证综合指数只要成功升破2,177点，可以挑战2,380点。A股昨日虽跌，但只是轻微回吐，国企指数亦在牛熊分界线争持，在金融股靠稳下，全日升15点，收报10,244点，成交额降至118亿港元，不足40%主板H股可以随指数上升。而红筹指数跌10点，收报4,347点，成交额只有41亿港元。虽然市场关注沪港通对香港股市影响，却关心港沪通对中国内地股市的影响，因为A股不济，即使有沪港通，中资股走高的动力始终有限，尤其美国可能随时见顶，美股一旦见顶，若然A股乏力，则中资股跌势会更大。相反，A股有起色，始终可以抵销部分美股调整的压力。

由于睇国指可以再挑战12,000点，如突破大型上落区顶部后的目标为15,000点，目前在于国指要先作出深度调整才上试12,000点，还是大户不给予小散户入市机会，在10,000点整固后便立即上冲。至于A股，睇好才撑保险股和证券股，只是A股去年下半年反弹后，12月持续下跌至3月，近期出现回升，只要A股放量升破2月反弹高位，则A股应该已经走出谷底。上证、深证成分指数和沪深300指数昨日分别收报2,131点、7,583点和2,268点，而2月高位分别为2,177点、7,997点和2,331点，刚巧都是上述指数去年初高位下跌所形成的下降轨所在或附近，即是说，只要指数放量升破2月高位，原则上可以结束过去一年多的调整。尤其上证今年开始营造一个双底形态，颈线就是2月高位，只要升破该高位，双底形态可确认，量度目标会是2,380点，略低于去年初高位2,444点。

另一角度，上证、深成指和沪深300现时PE分别为10.4倍、13.5倍和10.7倍，如没有记错应是历史最低水平，今年预测PE更会降至分别8.2倍、10.8倍和8.8倍，反映现水平是吸引的，现问题在于中国如何刺激投资者入市意慾。不管如何，维持今年睇好保险股和证券股。另外，开始招股的万洲国际 ，今次集资最多555亿港元，当中旧股套现最多226亿港元，卖不少旧股之余，集资也为偿还去年并购美国猪肉加工商Smithfield。当然，万洲手持双汇和Smithfield两大企业，前者集中在中国内地猪肉下游产业，Smithfield则由生猪养殖到包装肉产品等全产业键都有，若能发挥协同效应，或者可如摩根士丹利所讲“1+1大于2”。风险自然是发生猪瘟等传染病的事件。(B05)