重发-更新版 1-全球贸易：2014年全球贸易状况有望改善，但仍低于趋势水平--WTO

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
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路透日内瓦4月14日 - 世界贸易组织(WTO)周一将2014年全球商品贸易增幅预估小幅上修至4.7%，但表示，增幅预计在2015年前无法恢复到历史趋势水平5.3%。
“如果GDP预估与实际相符，我们预计2014年全球商品贸易量将全面温和增长，增长趋势在2015年料进一步巩固，”WTO总干事阿泽维多在日内瓦举行的记者会上说。
尽管这项最新预估比上次在去年9月时预估的成长4.5%略为加快，但仍不及一年前的预期，因欧盟经济复苏所需的时间比预期的要长。
“过去几年欧盟需求一直抑制全球进口，但现在正开始好转，”WTO经济学家Coleman Nee表示。
“我们仍将密切关注，看欧盟经济复苏是否会令人失望，”阿泽维多补充称。
阿泽维多称，贸易是否长期不再以GDP的二倍增速成长，这一点还不明朗。在此轮全球金融危机前，贸易增幅是GDP增速的二倍已经成为一种趋势。
他说，2008年以来实施的贸易保护性政策中有80%还没有改变，但他寄望随着经济成长改善，会取消这些政策。
WTO称，2013年全球以美元计的服务出口值增长6%至4.6万亿(兆)美元，2012年增幅为2%。(完) (编译 李爽 审校 杜明霞)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。