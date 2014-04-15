芝加哥期市：美国小麦在上日急升后回跌，仍受天气及乌克兰因素支撑

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
全美气象服务(NWS)对俄克拉荷马州西部，以及德州北部部分地区发出冰冻警告。春季正处于生长期的冬小麦，易受到冰冻损害。
美国农业部评定，冬小麦生长优良率为34%，较上周下滑1个百分点，较上年同期低了2个百分点，大体符合市场预期。
CBOT玉米期货 下滑0.3%，报每蒲式耳5.01-3/4美元，大豆期货 涨0.2%，至14.79-1/2美元。
乌克兰动荡局势升级，以及黑海地区持续的干燥天气，促使法国分析机构Agritel调降对该地区2014年的作物产量预估。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 674.75 -4.00 -0.59% +2.20% 679.73 50
CBOT玉米 501.75 -1.25 -0.25% +0.65% 491.95 54
CBOT大豆 1479.50 3.25 +0.22% +1.13% 1442.43 56
CBOT稻米 $15.46 $0.04 +0.26% -1.25% $15.47 44
美国原油 $103.36 -$0.69 -0.66% -0.37% $100.81 61
汇率
欧元/美元 $1.382 $0.000 -0.01% -0.48%
美元/澳元 0.942 0.000 -0.05% +0.24%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/孙茉莉; 审校 李爽/王翔琼)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。