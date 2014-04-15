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货币新闻 | 2014年 4月 15日 星期二 09:26 BJT

芝加哥期市：美国小麦在上日急升后回跌，仍受天气及乌克兰因素支撑

全美气象服务(NWS)对俄克拉荷马州西部，以及德州北部部分地区发出冰冻警告。春季正处于生长期的冬小麦，易受到冰冻损害。

美国农业部评定，冬小麦生长优良率为34%，较上周下滑1个百分点，较上年同期低了2个百分点，大体符合市场预期。

CBOT玉米期货 下滑0.3%，报每蒲式耳5.01-3/4美元，大豆期货 涨0.2%，至14.79-1/2美元。

乌克兰动荡局势升级，以及黑海地区持续的干燥天气，促使法国分析机构Agritel调降对该地区2014年的作物产量预估。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 674.75 -4.00 -0.59% +2.20% 679.73 50

CBOT玉米 501.75 -1.25 -0.25% +0.65% 491.95 54

CBOT大豆 1479.50 3.25 +0.22% +1.13% 1442.43 56

CBOT稻米 $15.46 $0.04 +0.26% -1.25% $15.47 44

美国原油 $103.36 -$0.69 -0.66% -0.37% $100.81 61

汇率

欧元/美元 $1.382 $0.000 -0.01% -0.48%

美元/澳元 0.942 0.000 -0.05% +0.24%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/孙茉莉; 审校 李爽/王翔琼)
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