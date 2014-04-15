版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 09:09 BJT

韩国已公布经济指标--2014/4/15

经济指标                  时      最新数          前月/前季数        下次公布时间      预估值
                           间               据                   据        (GMT时间)      
 国内生产总值(GDP)(q/q)      第四季      +0.9%  @-r           +1.1%  @-r         4月23日         --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)       3月      +1.3%                +1.0%              4月30日         --
                                                                                          
 工业生产(m/m)                  2月      -1.8%  @-p           -0.1%  @-r         4月29日         --
 失业率                         3月       3.5%  @              3.9%  @           5月13日         --
 贸易收支(亿美元)               3月   顺差41.7  r           顺差9.3  r                --         --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐