港报财经评论：科技股临第三波跌浪--信报4月15日

科技股临第三波跌浪/习广思

凡事都有两面，市场炽热起来，令人兴奋，也令人担心。观乎目前资金走势，美股从高位大调整，美债价格持续上升；同时，资金流入欧洲债市，上周西班牙5年期债息低过同期美债息，可见资金被希腊重返债市吸引。有部分投资者追逐短期回报，有部分追买落后的南欧债券。然而，瑞士银行主席Axel Weber警告，这是市场错价现象，投资者低估了欧债危机的风险，令欧债价格攀升，他们发现错误后，或会走向另一个极端。

尽管美国退市收水，但在后量宽时代，金融市场资金过多问题仍然存在。Axel Weber指出价差问题，西班牙债息竟然低过美债息，表面看并不合理，但说穿了，一切是资金追逐回报的结果。太多资金看见同一样猎物，在同一时间涌入，造成赌单边上升现象，当资金流向逆转，或者高估值引发错价担忧，便会令资金流走、价格急跌，导致市场大上大落。以上周希腊发债为例，如此低质的垃圾债却获得大量认购，反映这些都是追求回报至上的投资者。

港股跟着中外两边走，指数与大市相关性不大，炒股不炒市情况持续。恒指昨天窄幅上落，收报23,038点，上升35点；成交额610亿港元。支撑恒指上升至23,000点的中移动 及汇控 回软，“本地姜”发力，地产股全面上升，非蓝筹的会德丰 上涨3.3%，太古地产 一个月升16%。国企指数上周五见超买，昨天股价回落，配合溢价H股调整的剧情。昨天中资股普遍回稳或走软。

三大主题继续发展大市继续发展三个主题：一、“沪港通”有更多细节出台，市场继续炒作AH价差股，部分折让H股的成交不俗。二、中国内地推刺激经济措施，利好部分中资板块，上周因溢价A股炒作而急跌的基建股，昨天上升。三、美股下跌触发动力股逐批回落，昨天科技及濠赌股下跌压力减轻，但手机设备股、环保股急挫，其实是延续动力股洗仓潮，中滔环保 、TCL通讯 自高位插水，难令人看好。

踏入2014年后，美股跌跌宕宕，1月之跌与3月之跌，原因显而易见。1月资金在股债之间逆转，一大原因是基金再平衡组合，以致美债孳息急回，美股大幅下调。3月底以科网股为首的动力股急挫，背后理由较为复杂，主要是市场对联储局加息的预期升温，令市场担忧科技股估值过高。加上，Facebook买WhatsApp作价惊人，更令市场担心科网股的非理性估值正酝酿泡沫。(B01)

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英镑暂难破位急升/苏子

上周五英镑兑美元最高曾见1.682美元，此高位与今年2月17日所造的1.6822美元高位仅相差2点子而已。由于上周五英镑兑美元未能承接近日的良好上升势头成功创今年新高，到收市时更呈现十字形待变形态，反映汇价仍以上落市的技术走势运行模式，暂时欠缺破位急升的动力。

昨天英镑兑美元已见回落，并曾低见1.6703美元水平，暂时险守1.67美元关口。由于昨天东京市英镑兑美元未能补回上周五的1.6782美元收市裂口，高位仅见1.6744美元便再次走低，故相信目前不看好的投资者已再次主导英镑兑美元的短线走势；因此，昨晚若在跌破1.67美元关口后，可以进一步跌至10天平均线支持以下收市，预料汇价将有甚高机会在上周五见了短期重要顶部，并且在上述两个高位形成不利后市的双顶形态，利淡中线的走势。

目前市场正关注英国今明两天公布的通胀及就业数据。若今天的通胀数据显示英伦银行暂无迫切加息需要，预料英镑兑美元将有甚高机会借助较差的数据结果大幅走低。若今天英镑兑美元可以明显低收，相信明天英国公布的就业数据结果即使表现较佳，亦未必能扭转英镑兑美元已经形成的弱势。

稍后英镑兑美元一旦成功跌破50天平均线支持收市，相信本月4日所造的1.6549美元低位将相继失守，而100天平均线及1.65美元心理关口将面临严峻的考验。昨天亚洲市欧罗兑美元如预期般顺利低开，可惜低开后未能继续大幅走低。昨天欧洲市早段，欧罗兑美元反弹至1.3863美元高位，与上周五的1.386美元低位相若。若昨晚未能顺利企稳在1.386美元低位阻力以上及补回上周五的1.3883美元收市裂口，反映欧罗兑美元弱势已成，稍后欧罗兑美元即使没有以单边市形式大幅走低，相信仍摆脱不了已经形成的弱势，后市将继续逐步向下走低。

短线而言，欧罗兑美元若成功跌破100天平均线支持收市，预料2月27日所造的1.364美元低位将有甚高机会正式失守，随后考验更关键的200天平均线支持及20周保历加通道的1.351美元底部支持；但由于此支持亦与1.35美元心理关口相若，若守则小心届时作出技术性强力反弹的可能性不容抹煞。(B14)