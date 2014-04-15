投行观点：中国近期微刺激政策对经济拉动有限，因效果递减--高盛

路透上海4月15日 - 国际知名投行高盛 中国区副主席兼首席投资策略师哈继铭在最新报告中指出，近年来的经验表明，刺激政策对中国经济的推动作用正日益减弱，况且近期中国公布的刺激政策规模较小，对国内经济拉动作用较为有限。

报告认为，央行近期不会下调存款准备金率，一种可能的选择将是放松或取消银行贷存比限制，或是即将出台的存款保险制度明确将表外理财产品排除在外，鼓励投资者把重点放在表内产品上，从而降低银行整体利率。

“中国政府面临在短期稳增长和长期可持续发展之间难以取舍的困境。”报导称，尽管中国政府目前对增速放缓的容忍度比过去有所增加，但仍然担忧短期经济下滑过快会冲击社会和金融稳定，因此政府再三强调“保底线”的重要性。

市场普遍认为，中国政府不会推出类似2008-2009年大规模刺激政策，但将在短期内实行一些小规模经济刺激政策，尤其是在货币政策方面，以防止经济增速跌破底线。

不过高盛报告认为，即使实行反周期的刺激政策，效果也将非常短暂且昙花一线。

中国近年来经济增速放缓反映了国内经济明显的结构性问题。过去四年来，中国至少推行了三轮政策刺激来稳增长，但从经济运行和股市表现来看，反周期的刺激政策或许并非对症良药，既使股市可能会在刺激后享受一轮短期反弹，但其无助于解决阻碍中国经济的结构性问题。

近期中国政策公布的稳增长政策主要包括加快铁路建设和保障房建设，初步估算，这两类固定资产投资增量分别为540亿元人民币和680亿元，合计1,220亿元，规模仅占全国国内生产总值（GDP）的0.21%，对经济的拉动作用较有限。

报导还指出，这些刺激政策的资金来源也令人担忧，中国近年来的前三轮经济刺激，都曾依赖于影子银行的迅速扩张。但去年下半年起中国加强了对影子银行的监管后，社会融资总量的增长已放缓。虽然中国政府希望通过铁路发展基金等方式吸引民间资本为铁路和保障房建设融资，但这些民间资本的到位率面临着很大的不确定性。